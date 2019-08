Usa | squalo bianco avvistato sulla spiaggia di Newcomb Hollow

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Si sono vissuti momenti di paura mercoledì 31 lugliodi, nel Massachusetts, precisamente nella zona di Wellfleet, negli Stati Uniti, dove a poca distanza dai bagnanti è statoun grosso. La foto che immortala il grande animale quasi a riva, è stata scattata da Wayne Davis, ed è diventata immediatamente virale. Fortunatamente nessun bagnante è rimasto ferito dallo, che stava nuotando tranquillamente nelle acque cristalline della cittadina statunitense. Non appena l'animale è stato, i bagnini dellahanno ordinato immediatamente a tutti di abbandonare l'acqua, in via del tutto precauzionale....

