Uomini e donne | Stefano Torrese e Noel Formica stanno insieme | ‘Ma non è ancora amore’

News Uomini e Donne : Nilufar Addati fa una promessa importante : Nilufar di Uomini e Donne promette: “Spero di potervelo presto raccontare” Pare davvero che questi ultimi giorni siano stati particolarmente importanti per Nilufar Addati. Difatti l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, in queste ore, ha rivelato su instagram di star affrontando giorni significativi. A quel punto molti fan della giovane ragazza di origini napoletane si sono immediatamente riversati sui social per ...

Uomini e Donne - crisi Oscar ed Eleonora : c’entra Luca Daffré? : Eleonora Rocchini e Oscar di Uomini e Donne in crisi per colpa di Luca Daffrè? Il retroscena Il gossip inerente alla crisi tra Oscar e Eleonora ha fatto molto discutere in quest’ultimo periodo i numerosi fan del Trono Classico di Uomini e Donne. Proprio questi ultimi hanno chiesto ai due diretti interessati il motivo di queste loro difficoltà, non ricevendo alcuna risposta. Tuttavia oggi il magazine Spy, a tal proposito, ha riportato ...

Uomini e Donne - la crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani : spunta Luca Daffrè : Secondo quanto rivelato dal settimanale Spy, l'ex corteggiatore di Angela Nasti sarebbe uno dei motivi della crisi della coppia.

Uomini e Donne - Rosa Perrotta è mamma da poco e per il figlio appena nato ha deciso così : Rosa Perrotta, mamma da pochi giorni, vuole condividere questa fase della sua vita con i follower, che anche durante la gravidanza non le hanno mai fatto mancare l’affetto. “Mi mandano regali a casa…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”, ha detto la ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, che l’ha incontrata poco dopo il parto. Domenico – questo il nome scelto per il figlio avuto dal compagno Pietro ...

Dal GfVip a Uomini e donne? "Giulia Salemi è fatta per fare la conduttrice" - : Serena Granato Fariba Tehrani potrebbe aver categoricamente smentito il rumor che vedrebbe la figlia in procinto di partecipare come tronista a Uomini e donne Giulia Salemi è in procinto di salire sul trono di Uomini e donne? Per il momento l'ex gieffina preferisce il silenzio mediatico, dopo aver ufficializzato sui social la sua rottura con Francesco Monte. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip, stando alle ultime indiscrezioni ...

Uomini e Donne news - Nilufar : “Mi è successo qualcosa di particolare” : Nilufar Addati, super emozionata, rivela: “Ecco che cosa mi è successo oggi” Nella giornata di ieri, Nilufar Addati è sbarcata a Milano insieme ad una sua amica. La modella italo persiana è però tornata nella capitale della moda per degli impegni lavorativi e non per una semplice vacanza. A svelarlo è stata lei stessa proprio […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar: “Mi è successo qualcosa di particolare” ...

Denis Dosio dopo l’aggressione : ‘Dovrò prendere una guardia del corpo’ e sogna Uomini e donne : Denis Dosio è un 18enne italo-brasiliano che negli ultimi mesi è diventato una star dei social, tanto famoso da essere invitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Fisico scolpito, ciuffo che sfida la legge di gravità, su Instagram chiama le sue fan ‘viziatine’ e loro lo adorna tanto che ha raggiunto i 500mila followers. Ma tanta fama attrae pure tanto odio. Denis ha molti haters sui social che non gli risparmiano critiche ...

Uomini e Donne - messaggio inquietante di Nilufar Addati : "Una cosa stranissima - non posso dirvi nulla. Ma..." : Una giornata particolare per Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. La modella italo-persiana è arrivata a Milano con un'amica per alcuni impegni lavorativi. E al termine di una serata movimentata, tra ristoranti, cene e taxi, Nilufar Addati è to

Giulia Salemi tronista di Uomini e Donne? Fariba racconta la verità : Uomini e Donne, Giulia Salemi non sarà tronista: la confessione di Fariba Commentando il gossip su una possibile partecipazione di Giulia Salemi a Uomini e Donne, Fariba Tehrani ha di fatto smentito il rumors secondo il quale l’influencer sarà la nuova tronista. Il vicolo della news ha infatti riportato la risposta della made di Giulia Salemi a una domanda sulla partecipazione della figlia a Uomini e Donne: “Ma anche no! lei è ...

Giulia Salemi candidata al trono di Uomini e Donne - mamma Fariba frena : 'Ma anche no' : Giulia Salemi sarà una tronista di Uomini e Donne dopo la pausa estiva? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il settimanale "Chi" ha confermato l'indiscrezione nel suo numero uscito mercoledì scorso. A frenare l'entusiasmo dei fan che già immaginavano la bella influencer sulla poltrona rossa di Canale 5, è stato un commento che ha scritto la mamma Fariba su ...

Giulia Cavaglià - ex di Uomini e donne - starebbe frequentando Pietro Zamas ma lei smentisce : La situazione sentimentale di Giulia Cavaglià continua ad essere costantemente monitorata dal gossip di Uomini e donne, ansioso di scoprire se stia frequentando un altro ragazzo dopo la rottura con Manuel Galiano. Single già da più di un mese, la torinese non avrebbe nessun vincolo che le vieta di uscire con un'altra persona, proprio come Angela Nasti, attualmente fidanzata con il calciatore Kevin Bonifazi. Da qualche settimana, il nome di ...

Uomini e Donne - Giulia Salemi nuova tronista? Parla Fariba : Uomini e Donne, Giulia Salemi sarà davvero la nuova tronista: cosa ha detto la madre Fariba Da giorni non si fa che Parlare d’altro: Giulia Salemi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne! O almeno così ha sussurrato il settimanale Chi, che ha rivelato che l’italo-persiana ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Salemi nuova tronista? Parla Fariba proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne : la Salemi - Ilaria Teolis - Andrea Filomena tra i possibili tronisti : Mancano poche settimane all'inizio della stagione 2019-20 del Trono Classico di Uomini e donne, la cui prima registrazione verrà effettuata a fine agosto. La redazione ha già cominciato i provini per scegliere coloro che siederanno sull'ambita poltrona rossa, limitando il campo ad una ventina di nomi. Come ammesso dall'autrice Raffaella Mennoia, potrebbe esserci qualche volto noto tra i tronisti della prossima edizione del dating show e non ...

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta : 'arriverà Bianca - ma ora mare!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over, Gianni Sperti pubblica una Foto e annuncia: 'non sono qui a giudicare...'.