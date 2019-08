Una nave da 14 mila euro al giorno Ecco il colosso Ong che sfida l' Italia

"Io e Lucio Dalla componemmo Piazza Grande in un'ora - su Una nave che ci portava in Sicilia" : Rosalino Cellamare, in arte Ron, racconta le sue estati e la sua amicizia con Lucio Dalla in un’intervista al Corriere. Per il cantante sessantacinquenne, la musica ha sempre fatto parte della sua vita, già da adolescente cantava insieme al fratello nella sua Liguria. “Ero già un piccolo organizzatore di concerti. Io, mio fratello Italo e la chitarra facevamo un sacco di amicizie suonando e cantando in spiaggia. ...

L’Ucraina ha convalidato il sequestro di Una nave cisterna russa fermata la scorsa settimana : Un tribunale ucraino ha convalidato il sequestro di una nave cisterna russa fermata la scorsa settimana nel porto della città di Izmail, sul Danubio. Secondo la procura ucraina, la nave russa era stata coinvolta lo scorso novembre nella cattura di tre

Oumuamua è Una nave aliena : Oumuamua è una nave aliena e si prepara al contatto con la Terra La conferma che Oumuamua non è un asteroide arriva Avi Loeb che afferma anche che l’astronave è nel Sistema Solare che prepara un contatto globale con la Terra. Avi Loeb, astronomo e capo del dipartimento di Astronomia di Harvard ha dichiarato che […] L'articolo Oumuamua è una nave aliena proviene da Nuovo Universo.

Migranti - nuovo stallo navale : stavolta Salvini nega lo sbarco anche a Una nave della Guardia Costiera : La Gregoretti nel mediterraneo con 135 Migranti a bordo salvati da un peschereccio. Il Viminale coinvolge la Ue ma intanto blocca l'approdo

La Camera approva il decreto sicurezza bis e l'Ucraina sequestra Una nave russa : DALL'ITALIA Naufragio di due barconi al largo della Libia. 150 morti. Due imbarcazioni con a bordo circa 300 migranti sono affondate davanti alla costa di Khoms. Circa 130 persone sono state salvate e riportate in Libia. Sono sbarcati circa 20 migranti su due barchini giovedì sera a Lampedusa.

Savona - operaio cade nella stiva di Una nave e muore. I colleghi indicono sciopero di 24 ore : Un operaio che stava pitturando il soffitto della nave Ilektra ormeggiata nel porto d Savona è caduto ieri facendo un volo di 20 metri. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei colleghi, che insieme ai sindacati hanno indetto una giornata di sciopero.Continua a leggere

A 18 mesi scivola dalle braccia del nonno e muore cadendo da Una nave da crociera : Una bambina di 18 mesi è morta precipitando da una nave da crociera,la “Freedom of the Seas” della Royal Caribbean, ancorata al porto. È scivolata dalle braccia del nonno materno, Salvatore Anello, che la stava facendo penzolare all’esterno della finestra della loro cabina domenica verso le 16.30 . Si chiamava Chloe Wiegand, la tragedia è avvenuta a San Juan di Porto Rico. Ricostruisce l’accaduto il ...