Un posto al sole va in vancaza | la serie si ferma dal 12 al 23 agosto

Un posto al sole - la decisione finale di Vittorio : anticipazioni trame dal 5 al 9 agosto : Ultima settimana con Un posto al sole prima della pausa estiva: dal 26 agosto la soap opera ambientata a Napoli tornerà a far compagnia al pubblico ma la settimana di Ferragosto e quella seguente la serie non sarà in onda. Intanto, per questi ultimi cinque episodi prima dello stop, l’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime ...

Un posto al sole anticipazioni : RENATO - un’altra donna nella sua vita? : A Un posto al sole, in questi giorni vediamo la famiglia Poggi in ansia per il processo a Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro). Scopriremo prestissimo quale sarà l’esito del dibattimento, ma ora all’interno del clan prende piede un’altra storia di taglio più leggero e che già sta incuriosendo il pubblico attraverso le prime anticipazioni. Eh sì: occhio alla puntata di stasera (2 agosto) in cui una sorta di “iniziativa ...

Anticipazioni Un posto al Sole : Mia e Alex - s'infittisce il mistero del padre : La stagione 2018/2019 di Un Posto al Sole sta per concludersi, ma già si inizia a parlare della nuova che partirà lunedì 26 agosto dopo solo due settimane di pausa. Ludovica Nasti è stata confermata come parte integrante del cast della prossima edizione durante la quale, a quanto pare, Mia e la sorella Alex saranno al centro di numerose vicende dopo essersi trasferite alla terrazza. Sembra, infatti, che entrambe nascondano un passato oscuro che ...

Un posto al Sole Anticipazioni 2 agosto 2019 : Serena e Leonardo salvano il chartering turistico : Serena e Leonardo fanno squadra per risolvere dei problemi a una barca e salvare così il giro turistico promesso a dei clienti cinesi.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 2 agosto 2019 : anticipazioni puntata 5310 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 2 agosto 2019: Sorpresi da un problema alla barca a vela, Serena e Leonardo faranno squadra per tentare di salvare il giro turistico promesso ad un gruppo di cinesi. Mentre Raffaele e Arturo cementeranno la loro ritrovata amicizia, Marina spera nella possibilità di dimostrare l’innocenza del padre. Un’iniziativa balneare presa da Nadia innescherà la contromossa di Renato generando ...

Un posto al Sole Anticipazioni 1 agosto 2019 : Un tuffo nel passato per Marina : Marina tenta tutte le strade per scagionare suo padre. Per questo torna nel suo vecchio quartiere alla ricerca della figlia del testimone che incastrò suo padre.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 1° agosto 2019 : anticipazioni puntata 5309 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 1° agosto 2019: Otello (Lucio Allocca) torna dal motoraduno con un certo anticipo… Come mai? Al fine di dimostrare l’innocenza del padre Arturo (Massimiliano Iacolucci), Marina (Nina Soldano) torna nel suo vecchio quartiere per parlare con la figlia del testimone… Le cose sembrano mettersi male per Adele (Sara Ricci) che, dopo aver rivisto il marito Manlio (Paolo Maria ...

Un posto al sole - anticipazioni : Leonardo bacia Serena? : Un posto al sole: Leonardo prova a baciare Serena Un posto al sole. Un notizia sconvolgente ma, probabilmente, attesa e sospetta già da qualche puntata sta per arrivare in Un posto al sole. Da alcune anticipazioni emerse sulla rivista settimanale Telepiù, pare che Leonardo, presunto amico di Tommaso, stia per compiere un passo che lascerà […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni: Leonardo bacia Serena? proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole spoiler dal 5 - 9 agosto : Cerruti è ossessionato dall'amore per Michele : Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la seguitissima soap Un posto al sole, leader indiscussa degli ascolti della rete. La prossima settimana, dal 5 agosto, sono in programma dei nuovi attesissimi episodi della soap, i quali si preannunciano densi di colpi di scena per tutti i protagonisti. Nel dettaglio, vedremo che Cerruti continuerà ad essere ossessionato dal sentimento che ha capito di provare nei confronti di Michele. Un posto al sole, le ...

Un posto al sole : famiglia PARISI - c’è qualcosa che non sappiamo? [anticipazioni] : La prossima sarà l’ultima settimana di Un posto al sole prima di una pausa estiva di due settimane: ancora una volta al centro della scena ci saranno le vicissitudini della famiglia di Alex PARISI (Maria Maurigi) e l’indecisione sentimentale di Vittorio Del Bue (Amato D’Auria). È ormai da diverse settimane che il figlio di Guido (Germano Bellavia) continua a tenere in piedi la storia con Alex pur intrattenendo ...

Un posto al Sole Anticipazioni 31 luglio 2019 : Comincia il processo contro Manlio Picardi : Ha inizio il processo Picardi e Susanna e Adele sono pronte ad affrontare ancora una volta, un dramma familiare.

Anticipazioni Un posto al Sole Trama Puntate 5-9 agosto 2019 : Vittorio e la Decisione Definitiva! : Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 5 agosto venerdì 9 agosto 2019: Alberto usa Arturo per vendicarsi di Marina! Il dramma di Vittorio! Anticipazioni Un Posto al Sole: Vittorio prende una forte Decisione. Clara delusa da Alberto che scopre l’identità del giardiniere di Villa Giordano. Intanto, Serena, decisa a mettere al primo Posto la famiglia, affronta una volta per tutte Leonardo. Renato attratto da un’altra ...

Anticipazioni Un posto al sole al 9 agosto : Leonardo proverà a baciare Serena : A breve si chiuderà la stagione 2018/2019 di Un posto al sole, per l'esattezza venerdì 9 agosto andrà in onda la season finale, ma i fan possono stare tranquilli poiché tale pausa sarà brevissima e lunedì 26 agosto partirà ufficialmente la nuova stagione. In queste puntate ci sarà il tempo per approfondire alcune importanti storyline tra cui quella che vede protagonisti Serena e Leonardo. Quest'ultimo, come anticipato dal settimanale Telepiù, ...

Un posto al Sole Anticipazioni 31 luglio 2019 : Inizia il processo Picardi : Ha inizio il processo Picardi e Susanna e Adele sono pronte ad affrontare ancora una volta, un dramma familiare.