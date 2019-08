Tu sì que vales | Sabrina Ferilli sarà giudice popolare nella nuova edizione

Tu si que vales - la prima puntata senza Belen. Poi porta il certificato medico : La prima puntata di Tu si que vales vedrà un'assenza importante, quella di Belen, ma ciò non è dovuto a una presunta seconda gravidanza. A seguito del grande successo dell'anno passato Tu si que vales tornerà in onda su Canale 5 a partire da settembre. La novità è che alla prima puntata si sentirà la mancanza di Belen Rodriguez. La conduttrice, a poche ore dalla registrazione della puntata, si è sentita male e così non si è presentata. La ...

Belen incinta? "Colta da malore - salta la prima di Tu sì que vales" : L'indiscrezione è fra le più classiche della cronaca rosa italiana, che ciclicamente si ripropone sulle riviste di gossip: Belen Rodriguez sarebbe incinta, in attesa del secondo figlio da Stefano De Martino. Tuttavia, se a far scattare il pettegolezzo sono generalmente una foto di un pancino sospetto o una capatina in un negozio di vestiti per neonati, questa volta la voce ha iniziato a diffondersi dopo un malore. La bella argentina, infatti, ...

Belen Rodriguez a Tu si que Vales/ Registrazioni iniziate : le prime anticipazioni : Belen Rpdriguez lascia momentaneamente Ibiza per tornare in Italia e dare il via alle Registrazioni della nuova edizione di Tu si que Vales

Tú sí que vales 2019 - confermata Belén Rodriguez - addio Iva Zanicchi : Secondo alcune indiscrezioni, la nuova edizione di Tú sí que vales sarà nuovamente condotta da Belén Rodriguez, ma dovrà fare a meno di Iva Zanicchi