Trentino Alto Adige | la Regione aumenta del 7% gli stipendi dei suoi sindaci | quello di

Cuoco muore di freddo in Trentino-Alto Adige : Valentina Dardari Sulla zona si era abbattuto un forte temporale, non si esclude sia stato colpito da un fulmine. Il ragazzo era originario di Manfredonia Daniele Del Nobile, Cuoco di 36 anni originario di Manfredonia, comune in provincia di Foggia, è stato ritrovato morto questa mattina, 1 agosto, in provincia di Bolzano. Il ragazzo lavorava come Cuoco presso un rifugio. Il giovane è stato rinvenuto cadavere in località Pralongià a ...

Meteo - maltempo al Nord Italia : fulmini e allagamenti in Piemonte e Trentino Alto Adige - danni e disagi : A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino Alto Adige e Piemonte. In Trentino, il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve ...

Maltempo in Trentino Alto Adige - escursionista colpito da un fulmine : è gravissimo : Temporale in Trentino Alto Adige, dove un fulmine ha colpito un turista bolognese di 57 anni che stava facendo una escursione nei pressi di Passo Giovo. L'uomo, che ha subito ustioni e un arresto cardiaco, è ricoverato in condizioni critiche.Continua a leggere

Olimpiadi : Cà Foscari - 13.800 nuovi posti di lavoro per Veneto e Trentino Alto Adige : Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - Le Olimpiadi Invernali del 2026 creeranno 13.800 nuovi posti di lavoro in Veneto e Trentino-Alto Adige. La stima è stata fatta dall'Università Cà Foscari di Venezia, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, in una ricerca che ha l'obiettivo di stimare appunto l’im

Trentino Alto Adige - in montagna condizioni ancora invernali : i consigli delle guide alpine : Dopo un mese di maggio anomalo dal punto di vista di freddo e maltempo, le condizioni in montagna sono ancora invernali, secondo Ingo Irsara, presidente dell’Associazione guide alpine sciatori dell’Alto Adige che invita a “pianificare attentamente le escursioni e l’attrezzatura”. Solitamente all’inizio della stagione estiva, gli escursionisti vengono richiamati alla prudenza soprattutto in presenza di strati di neve vecchia nei ...