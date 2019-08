Traffico Roma del 02-08-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 19 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA DI TORRE DEL FISCALE E VIA ANNIA REGILLA DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO RomaNINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA BIS – SALARIA, NOMENTANA-LA RUSTICA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 18 : 00 : PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA Roma. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIALE TOR DI QUINTO . STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 17 : 00 : PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA Roma. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO BENETTI VERSO IL RACCORDO. SUL RACCORDO IL Traffico E’ INCOLONNATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE ANCHE ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 15 : 30 : PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER UN VEICOLO FERMO ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN USCITA DA Roma. PERMANGONO POI I RALLENTAMENTI PER Traffico TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA FLAMINIA VERSO IL CENTRO CITTA’- RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO IN ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 13 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA IGEA DIREZIONE TRIONFALE ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA PROSPERO FARINACCI DIREZIONE AURELIA SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI per Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA RomaNINA ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 11 : 30 : RIMOSSO IL VEICOLO INCIDNTATO ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER DUE INCIDENTE ANCORA POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI LARGO PRENESTE IN DIREZIONE DELLA PALMIRO TOGLIATTI , E ALL’ALTEZZA DI VIA TAURANO , A COLLI MONFORTANI DIMINUISCONO LE CODE SULLA PONTINA ORA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA DIREZIONE Roma , CODE DOVUTE AI LAVORI IN CORSO SUL RACCORDO ANULAE SI RALLENTA PER Traffico ...

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 10 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN ENTRATA IN CITTA’ ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA , MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA E A TRATTI SI ...

