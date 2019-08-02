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Traffico Roma del 02-08-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 02-08-2019 ore 14 | 30 PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA FLAMINIA VERSO IL CENTRO ...

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Traffico Roma del 02-08-2019 ore 14:30 (Di venerdì 2 agosto 2019) PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA FLAMINIA VERSO IL CENTRO CITTA’- RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO QUESTA NOTTE PER LAVORI DALLE 22 ALLE 6 E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR LAVORI QUESTA NOTTE ANCHE SUL VIALE DE MURO TORTO CON CHIUSURA AL Traffico IN DIREZIONE PIAZZA FIUME DALLE 22 ALLE 6 ; DEVIAZIONI SU LUNGOTEVERE INFINE PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI OGGI E DOMANI LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERO PERCORSO . BUS SOSTITUIVI ANCHE PER LA LINEA TRAM 19 MA SOLO NELLA TRATTA ...
Fonte : romadailynews

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