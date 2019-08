Torino | adesivi Parlateci di Bibbiano alla sede del PD

Fonte : blogo

(Di venerdì 2 agosto 2019) La propaganda del governo gialloverde funziona egregiamente e il caso di- o meglio dell'inchiesta Angeli e Demoni - ne è un esempio lampante. La gravissima vicenda degli affidi illeciti nella Val d'Enza è stata usata da Lega e Movimento 5 Stelle per attaccare il Partito Democratico a causa del coinvolgimento marginale (e limitatamente al filone amministrativo dell'inchiesta) di un sindaco eletto in quota PD e la narrazione falsata ha colpito nel segno.La campagna di diffamazione - perchè di questo si tratta, al di là di quello che pensano i seguaci di Matteo Salvini e Luigi Di Maio - ha raggiunto livelli davvero assurdi, da quel "e allora?" che per settimane ha invaso i social network passando per lo striscione esposto sulla facciata del palazzo della Regione Piemonte da parte del leghista Fabrizio Ricca.L'ultimo esempio di quanto la propaganda abbia fatto centro ...

ARosestolato : “Parlateci di Bibbiano”: adesivi contro il #Pd sparsi nella notte a Venaria - troppo73 : RT @troppo73: - SfigaCatrame : Torino: sulla porta della sede #PD, sono comparsi adesivi con scritto 'Parlateci di Bibbiano'. Sull'episodio sconce… -