TheGiornalisti a rischio flop per il concerto al Circo Massimo Venduti

(Di venerdì 2 agosto 2019) Potrebbe non essere il successo sperato daiquello del mega-in programma per il 7 settembre al. Come riporta Il Messaggero, stando all’andamento delle vendite dei biglietti, Tommaso Paradiso e compagni potrebbero vedere smorzati gli entusiasmi per l’appuntamento, presentato come una grande festa di chiusura del tour dell’album “Love”.Un allestimento in grande stile, quello annunciato dagli organizzatori. Un grande palco aperto ispirato a quello dei Coldplay (senza la parte superiore, per intenderci) e una decina di schermi sui quali verranno mostrate le immagini delin diretta e altri contributi video.Dovrebbe trattarsi di unspettacolare anche se, almeno per il momento, le vendite non sono confortanti. Il Messaggero scrive:Le vendite, dai dati che trapelano, stanno procedendo a rilento: poco ...

