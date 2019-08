The Outer Worlds - prova

The Outer Worlds di Obsidian Entertainment arriverà anche su Nintendo Switch : Nintendo ha annunciato oggi che The Outer Worlds, l'imminente gioco di ruolo di fantascienza di Obsidian e Private Division, arriverà ufficialmente su Nintendo Switch.Il porting sarà eseguito da Virtuos, lo sviluppatore che ha lavorato alle versioni per la console ibrida di Dark Souls Remastered, L.A. Noire e Starlink. Sebbene al momento non sia stata annunciata data la data di uscita per la versione Switch, Nintendo ha pubblicato un video con ...

The Outer Worlds arriverà anche su Nintendo Switch : Nintendo ha annunciato oggi che The Outer Worlds, l'imminente gioco di ruolo di fantascienza di Obsidian e Private Division, arriverà ufficialmente su Nintendo Switch.Il porting sarà eseguito da Virtuos, lo sviluppatore che ha lavorato alle versioni per la console ibrida di Dark Souls Remastered, L.A. Noire e Starlink. Sebbene al momento non sia stata annunciata data la data di uscita per la versione Switch, Nintendo ha pubblicato un video con ...

"The Outer Worlds non vuol essere un gioco politico" : The Outer Worlds sarà ambientato in un mondo particolare, gestito da giganti corporazioni che terraformano i pianeti perseguendo la sete di potere. Come riporta Videogameschronicle, si tratta di un setting peculiare che potrebbe far pensare ad una sorta di critica estremizzata alla nostra società, ma Obsidian ha fatto un'importante precisazione, a scanso di equivoci.The Outer Worlds non sarà un gioco con temi politi, dichiara il co-director ...

The Outer Worlds : Obsidian ci spiega il funzionamento dei finali multipli : The Outer Worlds si mostra nelle sue meccaniche più peculiari, in occasione di un'intervista cui hanno preso parte gli sviluppatori di Obsidian.Come riporta Videogameschronicles, Tim Cain e Leonard Boyarsky di Obsidian Entertainment hanno approfondito l'aspetto dei finali multipli del gioco, una delle funzionalità più interessanti che offre l'atteso titolo.Ebbene, come racconta Boyarsky, le azione che compiremo avranno degli effetti molti ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds sono già al lavoro su un nuovo RPG : Recentemente, Microsoft ha annunciato di aver acquisito inXile Entertainment e Obsidian Entertainment. Entrambe le aziende stanno lavorando a nuovi progetti, e sarà interessante vedere cosa presenteranno. Tuttavia, Obsidian Entertainment e Private Division hanno sviluppato un nuovo gioco annunciato ufficialmente ai The Game Awards 2018.The Outer Worlds è un gioco di ruolo in prima persona in cui le scelte sono importanti. Sembra che potrete ...

The Outer Worlds è il migliore tra i candidati alle nomination dei Best of E3 - Game Critics Award - ecco tutta la lista dei titoli : Con l'E3 che anche quest'anno è terminato, cominciato le nomination dei migliori giochi che sono stati presentati durante la kermesse losangelina.Come riporta Hollywood Reporter, il nuovo gioco di fantascienza degli sviluppatori Obsidian Entertainment, The Outer Worlds, è al comando con quattro nomination totali per quanto riguarda il Game Critics Awards, tra cui come miglior show e miglior gioco originale.Seguono inoltre, con tre nomination ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds "abbastanza felici" del paragone con Fallout : New Vegas : The Outer Worlds è un gioco che molte persone non vedono l'ora di giocare, per le doti narrative di Obsidian Entertainment e per il modo in cui gestiscono le meccaniche di scelta e conseguenza, che dovrebbero essere spettacolari nel prossimo RPG. I fan, inoltre, hanno più volte paragonato il titolo all'amato Fallout:New Vegas, sempre di Obsidian, e quindi non vedono l'ora che il gioco sia disponibile.In effetti, i confronti tra The Outer Worlds ...

Obsidian sta sviluppando The Outer Worlds con un team di 80 persone - lo studio conta circa 200 sviluppatori : Obsidian è lo studio responsabile dell'atteso The Outer Worlds, l'RPG che è stato protagonista all'E3 2019 alla conferenza di Microsoft. In questa occasione, infatti, è stata finalmente svelata la data di uscita del gioco.Come saprete, lo studio è stato acquisito da Microsoft e ora fa parte degli Xbox Game studios, tuttavia The Outer Worlds approderà lo stesso su altre piattaforme.Ora, grazie a un articolo di Kotaku, scopriamo che il team al ...

E3 2019 : The Outer Worlds - anteprima : Cominciamo con un disclaimer: amo Obsidian e il loro modo di scrivere storie. Questo nonostante spesso facciano di tutto per non farsi apprezzare. L'esempio più lampante è quello di Alpha Protocol: da una parte abbiamo un action con la dirompente capacità di consentire tre approcci diversi alla medesima storia. Dall'altra un gioco che non avrebbe passato nessun test qualitativo presso qualunque altro sviluppatore che non sia lo studio di Irvine, ...

The Outer Worlds torna a mostrarsi in azione in un video gameplay di 11 minuti : The Outer Worlds di Obsidian, considerato come un successore spirituale di Fallout New Vegas, è stato protagonista alla recente conferenza E3 di Microsoft, quando è stata anche annunciata la data di uscita del gioco.Durante l'evento di Microsoft, abbiamo avuto modo di ammirare il titolo in un trailer e, ora, IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay della durata di 11 minuti che ci fornisce uno sguardo più approfondito alle meccaniche di ...

The Outer Worlds uscirà il 25 ottobre 2019 su Xbox One - PlayStation 4 e PC : Private Division e Obsidian Entertainment hanno annunciato che da oggi è possibile prenotare The Outer Worlds, la cui uscita è prevista per il 25 ottobre 2019 sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, PlayStation 4 e PC Windows. Obsidian Entertainment, famoso studio di sviluppo di giochi di ruolo, presenta The Outer Worlds, una storia arguta e grottesca veicolata dal giocatore e ...