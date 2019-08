Tennis | WTA San Jose 2019 | i risultati di giovedì 1° agosto Avanzano Anisimova e Vekic

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) Si è completato tra ieri sera e questa notte il quadro delle partite di secondo turno del WTA Premier sul cemento statunitense di San, in California, con la definizione degli accoppiamenti dei quarti di finale. Tutte le quattro partite disputate si sono chiuse in due set, cosa abbastanza inusuale per ilfemminile contemporaneo, e tra le teste di seriela numero 4, la 17enne statunitense di origine russa Amanda, che ha rifilato un doppio 6-2 alla connazionale Madison Brengle, e la croata Donna, numero 5, che ha sconfitto una nobile decaduta che non riesce più a risorgere dopo mille vicissitudini come la bielorussa Victoria Azarenka. Escono di scena invece la testa di serie numero 8, la statunitense Danielle Collins, per mano della cinese Saisai Zheng, e la belga Elise Mertens, numero 3 del seeding, battuta a sorpresa da un’altra statunitense, Kristie ...

flamminiog : RT @federtennis: Camila #Giorgi si assicura un posto nei quarti di finale del #WTA di Washington battendo in rimonta Peterson per 3-6 6-3 6… - zazoomblog : Tennis WTA Washington 2019: i risultati dell’1 agosto. Giocati gli ottavi della parte alta del tabellone ok Camila… - zazoomnews : Tennis WTA Washington 2019: i risultati dell’1 agosto. Giocati gli ottavi della parte alta del tabellone ok Camila… -