Tatuaggi | come proteggerli in estate?

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Chi ama ie,David Beckham, ne ha tanti e li ha sparsi per tutto il corpo, sa quanto sia importante preservare il colore dell'inchiostro una volta che si espone al sole la pelle. Un buon SPF, con un fattore di protezione tra il 30 e il 50 8non più basso), va sempre messo, ogni tre ore o dopo aver fatto il bagno, non soloscudo generico contro i nocivi raggi UV, ma anche per preservare la bellezza del tattoo. Ma non è del tutto sufficiente. Perché c'è crema e crema e, negli ultimi anni, sul mercato, alcuni brand hanno creato prodotti specifici per la pelle tatuata, con formule lenitive, cicatrizzanti e rinvigorenti. Altro discorso, invece, è se il disegno è stato fatto da poco tempo, per esempio da uno o due mesi. La "ferita", anche se all'apparenza sembra perfettamente cicatrizzata, resta sensibile per molto tempo ...

FuBabbo : @CaputaLuca tipo i tatuaggi cinesi in cui chiedi che scrivano 'possente come la tigre' e invece ti trovi tatuato 'i… - lainil_ : Paragonare Achille Lauro a Young Signorino, quando l'unica cosa simile sono i tatuaggi in faccia, è l'ennesimo esem… - ilficcanaso2 : I miei tatuaggi non mi permettono di fotografarmi come vorrei -