Sversamento idrocarburi | il sindaco Cassì risponde al consigliere D' Asta

Ambiente - Civitavecchia : Sversamento di idrocarburi nel porto commerciale - indagini in corso : La sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia venerdì mattina è stata allertata per uno sversamento di idrocarburi all’interno del porto commerciale: disposto l’immediato intervento del nucleo operativo di polizia ambientale il quale ha accertato l’effettiva presenza di idrocarburi in mare, effettuando i rilievi per accertare le cause dello sversamento. E’ stata informata la Procura della Repubblica di ...