Supercoppa Europea ad un arbitro donna | il commento di Rizzoli

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) “E’ una notizia meravigliosa, un passo molto importante verso qualcosa di nuovo: segno che qualcosa sta cambiando”. Sono le dichiarazioni di Nicola, exinternazionale ora designatore della Can A dopo la decisione di far arbitrare a una, Stephanie Frappart, latra Liverpool e Chelsea. “Credo sia la dimostrazione del successo del calcio femminile – spiegaa Raisport – del suo cambiamento a livello mondiale ed europeo. Qualcosa sta cambiando. Il mondiale del resto e’ stato storico, per successo di pubblico, ma anche da un punto di vista tecnico”. “Eravamo al raduno della Uefa insieme in preparazione delle nuove competizioni, hanno dato l’informazione in diretta in aula, e sono stati tutti sorpresi in positivo. Non credo che lei se l’aspettasse, forse poteva immaginarlo ...

SkyTG24 : Svolta Uefa, un arbitro donna per la finale maschile di Supercoppa - Sport_Mediaset : #Supercoppa europea, si scrive la storia: #ChleseaLiverpool a una donna. Il 14 agosto a Istanbul la finalissima sar… - ilPostSport : La Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea sarà la prima finale UEFA arbitrata da una donna -