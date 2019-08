Strage di Bologna | 39 anni dopo i nodi ancora da sciogliere

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roberto Bordi 39l'esplosione che causò 85 morti e 200 feriti,non si conoscono tutti i mandanti e i depistatori. I parenti delle vittime chiedono la desecretazione degli atti coperti da segreto e i risarcimenti. Fdi: "Commissione d'inchiesta" Come ogni 2 agosto, il pensiero die dei bolognesi è rivolto all'esplosione che nel 1980 spazzò via la stazione ferroviaria provocando una carneficina: 85 morti e 200 feriti. Da allora, l'associazione dei parenti delle vittime si batte per sapere la verità. I colpevoli dellasono stati assicurati alla giustizia: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini sono stati condannati in via definitiva come esecutori dell'attentato. Ma non è mai stata fatta chiarezza, in sede giudiziaria, sui mandanti. Mattarella: "Giustizia ostacolata da errori, inerzie e complicità" A questo proposito, in occasione ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980: la strage di #Bologna. 85 morti, mandanti sconosciuti. #StragediBologna… - SkyTG24 : 39 anni fa la strage di #Bologna, uno tra gli attentati più gravi degli anni di Piombo - Quirinale : #Mattarella: «La disumana ferocia della strage alla stazione di #Bologna è parte incancellabile della memoria del p… -