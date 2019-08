Strage Bologna : Gasparri - ‘bene Mattarella - rimuovere segreto su documenti’ (2) : (AdnKronos) – “Le analoghe esortazioni del presidente del Senato Casellati sono preziose per aiutare chi vuole la verità senza censure. rimuovere il segreto su quei documenti -conclude Gasparri- ci farà capire la verità sulla Strage di Bologna e su altre tragedie del 1980 che hanno una chiara origine e una chiara matrice”. L'articolo Strage Bologna: Gasparri, ‘bene Mattarella, rimuovere segreto su documenti’ ...

Strage Bologna : Casellati - ‘no a ombre e segreti’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – ‘L’attentato del 2 agosto 1980 è stato una delle pagine più buie della nostra storia, una vile carneficina di donne, uomini e bambini innocenti che oggi come allora lacera la coscienza degli italiani. In questa giornata di ricordo e di dolore è importante ribadire la necessità che la verità venga ricostruita e consegnata alle pagine di storia, priva di ombre o di segreti”. Lo scrive il ...

Strage di Bologna - 39 anni dopo. Mattarella : "Svelare le zone d’ombra" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nell’anniversario della Strage di Bologna ricordando come le ombre sulla bomba che la mattina del 2 agosto 1980 distrusse la sala d'aspetto della stazione ferroviaria della città emiliana, provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, non siano state ancora diradate."Le Istituzioni, grazie all'opera meritoria dei suoi uomini, sono riuscite a definire ...

Strage di Bologna : anniversario 2 agosto - colpevoli e pista palestinese : Strage di Bologna: anniversario 2 agosto, colpevoli e pista palestinese 2 agosto 1980, stazione di Bologna, l’orologio segna le 10.25 e le lancette indicheranno quell’ora per i 39 anni a venire, fino a oggi. Oggi, venerdì 2 agosto 2019, ricorre il 39° anniversario della Strage di Bologna: gli esponenti della politica commemorano le 85 vittime di quel triste giorno (200 furono i feriti), ricordano con dovizioso piglio frammisto a un senso di ...

Strage Bologna : Mollicone-Frassinetti - ‘no intimidazioni di Bolognesi a Gero Grassi’ (2) : (AdnKronos) – “Si legge, nella relazione conclusiva della commissione ‘Moro 2’ approvata dal Parlamento, che -sottolineano ancora Mollicone e Frassinetti- ‘una delle principali acquisizioni è giunta dagli approfondimenti sulla dimensione mediterranea della vicenda Moro, con particolare riferimento agli accordi politici e di intelligence che fondavano la politica italiana, in particolare nei riguardi del Medio ...

Strage Bologna : Mollicone-Frassinetti - ‘no intimidazioni di Bolognesi a Gero Grassi’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Le intimidazioni di Bolognesi a Gero Grassi sono inaccettabili. Bolognesi la smetta di parlare da esponente politico, mantenga equilibrio e terzietá nello svolgimento del suo ruolo di presidente dell’Associazione delle vittime” della Strage di Bologna. Lo affermano i deputati Federico Mollicone e Paola Frassinetti, promotori dell’Intergruppo “2 agosto. La verità, oltre il ...

Strage Bologna - Bonafede : "Emerga verità" : 13.08 "L'impegno del governo è quello di fare tutto il possibile affinchè i magistrati possano lavorare nel miglior modo possibile per la verità totale, verità che non abbia zone d'ombra", ha detto il ministro Alfonso Bonafede,a Bologna, Ora sono qui per stare vicino ai cittadini senza fare promesse.Portando avanti un percorso di confronto per garantire trasparenza sugli atti delle stragi", ha aggiunto."Abbiamo avviato progetti di ...

Casellati-Fico : “Presto atti Strage di Bologna desecretati” : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “C’è un impegno comune del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati che mira a portare avanti il processo di declassificazione e digitalizzazione dei documenti delle commissioni di inchiesta. Ed è significativo che proprio nella giornata di oggi si tenga sul tema un tavolo tecnico fra le due amministrazioni per individuare i prossimi passi, con l’obiettivo di realizzare un ...

Strage Bologna : Casellati-Fico - ‘presto portale con atti desecretati’ (2) : (AdnKronos) – “Ricorre oggi -ricordano Casellati e Fico- un anniversario che segna uno dei momenti più drammatici e dolorosi per la città di Bologna e per tutto il Paese. Erano le 10.25 del 2 agosto 1980 quando, nella sala d’attesa della stazione, fu fatta scoppiare una bomba che uccise 85 persone e ne ferì 200. Ancora oggi è impossibile, e inammissibile, dimenticare. Ciò impone un esercizio della memoria collettivo: un ...

Strage Bologna : Rampelli - ‘bene intergruppo - via segreti e depistaggi’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Dopo 39 anni l’Italia è ancora alla ricerca della verità, storica e processuale, di quanto è accaduto a Bologna il 2 agosto del 1980. Nel rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità bolognese, ritengo sia una buona notizia che il Copasir abbia chiesto gli atti inerenti la Strage, precedenti e successivi. Come è altrettanto costruttiva e doverosa ...

Strage Bologna : Delrio - ‘restano zone d’ombre e domande verità’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Il 2 agosto del 1980 è un giorno tragico e indelebile nella storia del nostro Paese. A trentanove anni di distanza, oggi il pensiero mio e di tutti i deputati del Pd di forte vicinanza va a tutti i bolognesi e in particolar modo ai parenti delle vittime, nel ricordo delle sofferenze causate da quel barbaro e vile attentato. Un atto terroristico che colpì Bologna e l’Italia, che causò morte e ...

Strage Bologna - Bonafede : “Da Stato negligenza decennale. Ricerca colpevoli non è finita” : “Più volte sono Stato ringraziato per la mia presenza qui. Permettetemi di dire che la mia presenza qui è doverosa e non è niente di speciale. È speciale il fatto invece che voi mi permettiate di essere qui nonostante la negligenza decennale dello Stato rispetto alla Strage che ha interessato i vostri cari e tutto lo Stato italiano”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rivolgendosi ai familiari delle vittime della ...

Strage Bologna : D’Uva - ‘ricerca costante di verità e giustizia’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Dopo 39 anni la Strage di Bologna resta una ferita aperta. Per noi ricordare significa sgomberare il campo dalle ombre di una verità ancora irrisolta e da ogni possibile rigurgito di violenza e terrorismo. Il Movimento 5 Stelle è anche questo: ricerca costante di verità e giustizia”. Così su Twitter il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco D’Uva.L'articolo Strage ...