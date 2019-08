Strage Bologna | Casellati-Fico | ‘presto portale con atti desecretati’ 2

Strage Bologna : Rampelli - ‘bene intergruppo - via segreti e depistaggi’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Dopo 39 anni l’Italia è ancora alla ricerca della verità, storica e processuale, di quanto è accaduto a Bologna il 2 agosto del 1980. Nel rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità bolognese, ritengo sia una buona notizia che il Copasir abbia chiesto gli atti inerenti la Strage, precedenti e successivi. Come è altrettanto costruttiva e doverosa ...

Strage Bologna : Delrio - ‘restano zone d’ombre e domande verità’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Il 2 agosto del 1980 è un giorno tragico e indelebile nella storia del nostro Paese. A trentanove anni di distanza, oggi il pensiero mio e di tutti i deputati del Pd di forte vicinanza va a tutti i bolognesi e in particolar modo ai parenti delle vittime, nel ricordo delle sofferenze causate da quel barbaro e vile attentato. Un atto terroristico che colpì Bologna e l’Italia, che causò morte e ...

Strage Bologna : Casellati-Fico - ‘presto portale con atti desecretati’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “C’è un impegno comune del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati che mira a portare avanti il processo di declassificazione e digitalizzazione dei documenti delle commissioni di inchiesta. Ed è significativo che proprio nella giornata di oggi si tenga sul tema un tavolo tecnico fra le due amministrazioni per individuare i prossimi passi, con l’obiettivo di realizzare un ...

Strage Bologna - Bonafede : “Da Stato negligenza decennale. Ricerca colpevoli non è finita” : “Più volte sono Stato ringraziato per la mia presenza qui. Permettetemi di dire che la mia presenza qui è doverosa e non è niente di speciale. È speciale il fatto invece che voi mi permettiate di essere qui nonostante la negligenza decennale dello Stato rispetto alla Strage che ha interessato i vostri cari e tutto lo Stato italiano”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rivolgendosi ai familiari delle vittime della ...

Strage Bologna : D’Uva - ‘ricerca costante di verità e giustizia’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Dopo 39 anni la Strage di Bologna resta una ferita aperta. Per noi ricordare significa sgomberare il campo dalle ombre di una verità ancora irrisolta e da ogni possibile rigurgito di violenza e terrorismo. Il Movimento 5 Stelle è anche questo: ricerca costante di verità e giustizia”. Così su Twitter il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco D’Uva.L'articolo Strage ...

Strage Bologna : Rosato - ‘mai dimenticare’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Come tanti che come me erano bambini 39 anni fa ricordo ancora l’impressione, la commozione e il dolore che comunicavano le immagini della stazione di Bologna. Mai dimenticare, per chiedere ancora verità e giustizia”. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, deputato Pd e vicepresidente della Camera. L'articolo Strage Bologna: Rosato, ‘mai dimenticare’ sembra essere il primo su ...

Strage Bologna : Romeo (Lega) - ‘serve verità storica e processuale’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Trentanove anni senza verità e giustizia sono un peso enorme da sopportare per una democrazia come quella italiana e un tremendo affronto alle vittime di quella orrenda Strage. La nostra identità nazionale si é cementata anche in risposta a simili barbarie; solo la verità storica e processuale che il Paese pretende potrà, però, rimarginare questa dolorosa ferita”. Così il capogruppo della Lega ...

Strage Bologna : D’Incà - ‘continuare a cercare verità’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – ‘La Strage del 2 agosto del 1980 a Bologna rappresenta una pagina di storia drammatica per il nostro Paese, su cui ci sono ancora delle zone d’ombra. Bisogna continuare a cercare la verità, nel rispetto delle vittime e dei loro familiari che, ancora oggi, hanno bisogno di una risposta”. Lo afferma Federico D’Incà, deputato M5S e questore della Camera. ‘Come ha sottolineato il ...

Strage di Bologna - 39 anni dopo <br> Mattarella : "Svelare le zone d’ombra" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nell’anniversario della Strage di Bologna ricordando come le ombre sulla bomba che la mattina del 2 agosto 1980 distrusse la sala d'aspetto della stazione ferroviaria della città emiliana, provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, non siano state ancora diradate."Le Istituzioni, grazie all'opera meritoria dei suoi uomini, sono riuscite a definire ...

Strage di Bologna - Mattarella : «Eliminare le zone d’ombra» : Per il presidente dell'Associazione familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, «arrivare ai mandanti è possibile. Basta volerlo, occorre che ci sia la volontà di farlo. E questa volontà adesso c'è». «Speriamo di arrivare ai mandanti. La Politica ha il dovere di dare risposte ai familiari delle vittime della Strage di Bologna. 85 vite spezzate che chiedono giustizia. Basta silenzi e misteri, mettiamo in campo tutti gli strumenti per la verità. ...

Strage di Bologna - 39 anni dopo i nodi ancora da sciogliere : Roberto Bordi 39 anni dopo l'esplosione che causò 85 morti e 200 feriti, ancora non si conoscono tutti i mandanti e i depistatori. I parenti delle vittime chiedono la desecretazione degli atti coperti da segreto e i risarcimenti. Fdi: "Commissione d'inchiesta" Come ogni 2 agosto, il pensiero di Bologna e dei bolognesi è rivolto all'esplosione che nel 1980 spazzò via la stazione ferroviaria provocando una carneficina: 85 morti e 200 ...

Strage di Bologna - famigliari delle vittime : “Adesso c’è la volontà di arrivare ai mandanti”. Mattarella : “Restano zone d’ombra” : “arrivare ai mandanti è possibile. Basta volerlo, occorre che ci sia la volontà di farlo. E questa volontà adesso c’è”. Per il 39esimo anno Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione familiari delle vittime, sale sul palco antistante la stazione centrale di Bologna per l’anniversario della Strage che il 2 agosto 1980 fece 85 morti e 200 feriti. “Dal 1981 – ricorda – anno in cui feriti e parenti delle ...

