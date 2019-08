Strage Bologna | 39 anni fa la bomba che causò 85 morti Mattarella | “Ferocia

Strage di Bologna - Mattarella : "Eliminare le zone d'ombra". Bonafede : "Il tempo del silenzio è finito - Stato negligente per decenni" : Oggi la commemorazione della bomba alla stazione del 2 agosto 1980. Il sindaco Merola: "Sempre di più a chiedere verità e giustizia". Assofamigliari: "Arrivare ai mandanti è possibile, basta volerlo"

Strage Bologna - Colle : eliminare ombre : 10.27 Quella sulla Strage di Bologna "è una verità che dovrà essere interamente conquistata, per rendere completa l'affermazione della giustizia". Così il presidente Mattarella ricorda l'attentato di 39 anni fa. "Le Istituzioni, grazie all'opera meritoria dei suoi uomini, è riuscita a definire una verità giudiziaria,giungendo alla condanna degli esecutori e portando alla luce la matrice neofascista dei terroristi. L'impegno profuso non è ...

Strage di Bologna - Mattarella : "Eliminare le zone d'ombra" : Raffaello Binelli Trentanove anni fa una bomba esplosa alla Stazione centrale di Bologna costò la vita a 85 persone e il ferimento di duecento. Il ricordo delle istituzioni e quello dell'Associazione delle vittime Alle 10.25 di 39 anni fa, un sabato, esplose una bomba alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale. Come ogni anno il 2 agosto si ricorda quella Strage, che costò la vita a 85 persone e, dopo quasi 40 anni, presenta ...

2 Agosto 1980 - la Rai ricorda la Strage di Bologna 39 anni dopo : La Strage di Bologna resta una ferita aperta per l'Italia, uno squarcio ancora oggi rappresentato dal 'taglio' nella sala di attesa della stazione centrale, lì dove esplose la bomba che uccise 85 persone e ne ferì centinaia, nel corpo e nell'animo. Erano ke 10.25 del primo caldo sabato di Agosto del 1980 e la stazione di Bologna brulicava di famiglie in partenza per le vacanze: fu una delle peggiori stragi degli 'anni di piombo', una delle ...

Strage Bologna : il bus 37 apre il corteo : 9.55 Motori accesi per l'autobus della linea '37', partito insieme al corteo che attraversa il cuore di Bologna, per ricordare gli 85 morti e i 200 feriti della Strage di 39 anni fa. Il '37', dopo lo scoppio della bomba, si trasformò in un vero proprio carro funebre, carico di vittime innocenti, e fece la spola fino a notte fonda dalla stazione all'obitorio. Palco commemorativo in piazza Medaglie d'Oro: intervengono il presidente dell' ...

Strage di Bologna - 39 anni fa la bomba in stazione che causò 85 morti : Strage di Bologna, 39 anni fa la bomba in stazione che causò 85 morti Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo squarcia la stazione causando 85 vittime e 200 feriti. In via definitiva vengono condannati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini Parole chiave: ...

Bologna commemora Strage di 39 anni fa : 7.26 Ricordo e commozione, 39 anni dopo. E la richiesta di giustizia, gridata come ogni anno dai parenti delle vittime. Ci sarà tutto questo nella lunga giornata che, dalla mattina alla sera, ricorderà oggi la strage di Bologna del 2 agosto 1980, quando una bomba devastò la sala d'aspetto della stazione, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Saranno presenti il ministro della Giustizia Bonafede,la vicepresidente della Camera Spadoni e ...

2 agosto 1980 la Strage alla stazione di Bologna : per non dimenticare : L’orologio della stazione di Bologna è fermo alle 10 e 25. Non è fermo dal 2 agosto del 1980, ma è fermo all’ora della strage. 39 anni fa la bomba nella sala d’attesa che causò la morte di 85 persone. Oltre 200 rimasero ferite. Ancora non tutto è stato chiarito nonostante processi e condanne e ogni anno la città e l’associazione dei parenti ricordano le vittime dell’attentato. Quest’anno è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a ...

Strage Bologna - proposta di legge di FdI per istituire una nuova commissione d’inchiesta : “Visti gli atti secretati - la verità è un’altra” : “Abbiamo visto gli atti secreti, la verità è un’altra”. Lo dicono alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia, riferendosi agli atti secretati della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, annunciando una proposta di legge per istituire una commissione bicamerale d’inchiesta su dinamiche e connessioni del terrorismo interno e internazionale con la bomba alla stazione e le relative attività dei servizi segreti italiani ed ...

Strage Bologna - proposta legge per commissione inchiesta : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – Una commissione bicamerale di inchiesta su dinamiche e connessioni del terrorismo interno e internazionale con la del 2 agosto 1980 e le relative attività dei servizi segreti italiani ed esteri. La pdl, promossa dai deputati di Fdi Federico Mollicone e Paola Frassinetti ha già incassato l’adesione di parlamentari di Lega, Fi ed M5s e ricostruisce i quasi 40 anni di misteri sull’eccidio alla ...

Strage di Bologna - l’appello dei familiari delle vittime : “Consegnate le immagini di quel giorno - utili per individuare altri responsabili” : Fotografie, immagini, filmati possono essere fondamentali per raggiungere la verità. Per capire, finalmente, cosa è successo il 2 agosto del 1980, quando una bomba nella stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone. Lo ricorda, pochi giorni prima del 39° anniversario della Strage, Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime che fa un appello a tutti coloro che passarono, quel giorno, dal capoluogo ...

Strage di Bologna : nuova inchiesta/ Interruttore ritrovato apre a nuovo scenario : Strage di Bologna, cosa è emerso dalla nuova inchiesta: il caso oggi a Chi l'ha Visto, speciale estate 2019. La quarta perizia e il presunto Interruttore.

Terrorismo : Mollicone - ‘bene Grassi su Strage Bologna - ora via segreto Stato’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Le dichiarazioni di Grassi, giá deputato componente della commissione Moro, confermano il quadro che abbiamo spesso denunciato: la pista palestinese -come giá emerso dai lavori della commissione Stragi e Mithrokin- sta trovando solidità dalle nuove perizie e i nuovi atti processuali”. è quanto dichiarano Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia già consulente della commissione ...