Stephen King riscriverà il finale dell’Ombra dello scorpione per la serie tv

Il racconto di Stephen King ‘Nell’erba alta’ arriverà su Netflix il 4 ottobre : Si prospetta un autunno ricco di film e sorprese per i fan del prolifico e fantasioso scrittore Stephen King. Per il 5 settembre è infatti già stato comunicato l’arrivo del secondo capitolo di ‘It’, il 31 ottobre, sempre al cinema si potrà trovare ‘Doctor Sleep’, l’adattamento dell’omonimo romanzo, sequel del celebre ‘Shining’. Ma anche la piattaforma di Netflix dà interessanti novità: il 4 ottobre sarà disponibile ‘Nell’erba alta’, adattamento ...

«La Casa di Carta» : Stephen King ha un preferito nella banda : Cosa c'entra Stephen King con La Casa di Carta? Non è certo la prima volta che Stephen King smentisce il luogo comune dello scrittore che vive isolato nel suo mondo letterario: il maestro dell'horror non solo è attento ai film e alle serie tv tratte dai suoi libri, ma è anche un appassionato di altre opere televisive. Dopo Il Trono di Spade, cui il romanziere aveva perfino suggerito un "suo" finale desiderato, ...

Stephen King aveva previsto l’elezione di Donald Trump 40 anni fa ne La zona morta : Nel 1979 Stephen King diede alle stampe il suo quinto romanzo, "The dead zone", in italiano tradotto con "La zona morta", da cui poi fu tratto un adattamento per il cinema e successivamente per la televisione, prevedendo senza volerlo l'avvento di Donald Trump nella vita politica, sociale e di costume americana. Fu il suo primo, vero successo. In effetti, come racconta il maestro dell'horror in questo video postato dalla pagina Facebook ...

Marilyn Manson e Stephen King insieme nella serie tv horror The Stand - : Niccolò Sandroni Marilyn Manson sarebbe nel cast di The Stand, miniserie tv tratta da “L’ombra dello scorpione" di Stephen King. Oltre al recitare ha realizzato anche una cover dei Doors per la colonna sonora Una coppia insolita ma non troppo: Marilyn Manson e Stephen King, il primo in qualità di attore, il secondo quale artefice della storia che verrà raccontata nella serie tv The Stand. The Stand è uno dei romanzi più famosi di ...

Il 9 luglio in uscita ‘Odio volare’ - un nuovo libro a cura di Stephen King : Anche questa estate è in arrivo un nuovo libro del prolifico e apprezzatissimo Stephen King, ma il lettore non leggerà solo il Re bensì 17 storie ad opera di diversi autori più o meno famosi. La raccolta si chiama ‘Odio volare. 17 storie turbolente’, è decisamente pensata per gli amanti dell’horror in vacanza e uscirà in Italia la prossima settimana, martedì 9 luglio: curata da Stephen King e Bev Vincent, ed edita Sperling&Kupfer, si ...

Stephen Hawking : vita - opinioni e frasi celebri : Pochi non hanno sentito mai parlare di Stephen Hawking, noto divulgatore scientifico inglese che nella sua vita ha spaziato dalla fisica alla cosmologia, dalla matematica all’astrofisica, con una sempre spiccata intelligenza vivace. Si è spento nel 2018 questo importante protagonista scientifico ma fino all’ultimo non ha smesso di dire la propria e non solo in ambito strettamente scientifico ma in contesti più ad ampio raggio, tra cui quello ...

James Marsden e Whoopy Goldberg possibili protagonisti di L'Ombra dello scorpione tratto da Stephen King : In ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata ma sembra che l'adattamento di The Stand - L'Ombra dello scorpione romanzo di Stephen King stia iniziando a prendere forma.CBS All Access ha annunciato il progetto della limited series (o miniserie per dirla all'italiana) de L'Ombra dello scorpione lo scorso gennaio e sembrava che la produzione dovesse iniziare in primavera. Ma trascorsi sei mesi dall'annuncio non si erano avute più ...

Nuova vita per Under The Dome su Netflix? L’appello di Stephen King : Una misteriosa cittadina, giochi di potere e una cupola che spunta all'improvviso e lascia interdetti gli abitanti (almeno alcuni), tutto questo è Under The Dome, la serie tv tratta proprio da uno dei romanzi di Stephen King, maestro dell'alta tensione. La serie è andata in onda su CBS per tre stagioni ma dopo gli ottimi primi episodi l'entusiasmo è scemato così come si sono abbassate le considerazioni degli addetti ai lavori fino al mancato ...