Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una finale maschile della UEFA

Francia - Stephanie Frappart nominata arbitro per la Ligue 1 : arbitro donna Ligue 1 – Novità importante nel mondo arbitrale in Francia. Stephanie Frappart è diventata la prima donna ad essere nominata come arbitro fisso per la Ligue 1 per un’intera stagione. La nomina giunge dopo che Frappart aveva già fatto il suo debutto nel massimo campionato calcistico francese lo scorso aprile. Frappart, unico direttore […] L'articolo Francia, Stephanie Frappart nominata arbitro per la Ligue 1 è stato ...