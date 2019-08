Stazione Spaziale | Luca Parmitano fotografa la Sardegna baciata dal Sole

Stazione Spaziale : Luca Parmitano “cattura” la linea di confine tra giorno e notte : “Osservare con i propri occhi la notte che avanza, la linea di confine tra l’oscurità e il giorno, è sempre un’esperienza di surreale, inesplicabile emozione“: queste parole accompagnano su Twitter un altro scatto mozzafiato dell’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione “Beyond“. AstroLuca ha immortalato la linea di confine tra giorno e notte dalla ...

Luca Parmitano scatta la foto alla sua Sicilia dalla Stazione Spaziale : L’astronauta Siciliano Luca Parmitano a pochi giorni dal suo arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale saluta la Sicilia che è la sua terra di origine. Parmitano ha scattato la prima foto della Sicilia del suo secondo soggiorno nello spazio. L’immagine della Sicilia scattata da Parmitano appare nidida e spettacolare. Il pilota dell’Aeronautica Militare è originario di Paternò, in provincia di Catania, e si trova impegnato nella ...

Quale futuro attende la Stazione Spaziale Internazionale? : Quale futuro attende la Stazione Spaziale Internazionale? Da anni – spiega Global Science – questa domanda è cruciale per tutti i Paesi che partecipano al progetto Iss, forse la più complessa opera internazionale mai realizzata dall’uomo. Mentre si avvicina il 2024, data ventilata per il pensionamento della Stazione, si susseguono i progetti per estenderne l’operatività, soprattutto grazie al supporto delle compagnie private. ...

Stazione Spaziale : lanciato cargo Progress - a bordo rifornimenti per la ISS : lanciato dalla base russa di Baikonur (Kazakistan) un cargo russo Progress 73, senza persone a bordo e con un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. Tre tonnellate di cibo, acqua e carburante sono destinati all’equipaggio composto da 6 astronauti attualmente a bordo della ISS, tra i quali l’italiano Luca Parmitano. L'articolo Stazione Spaziale: lanciato cargo Progress, a bordo rifornimenti per la ISS sembra ...

Stazione Spaziale : Parmitano elogia la “spartana - tecnologica bellezza” della Soyuz [GALLERY] : “La Soyuz MS13 è sempre più vicina, e i dettagli della sua spartana, tecnologica bellezza si stagliano contro il nero dello spazio“: Luca Parmitano ha descritto così, in un tweet, la capsula su cui ha viaggiato lo scorso 20 luglio, in avvicinamento alla Stazione Spaziale. L’astronauta italiano dell’ESA si trova in orbita nell’ambito della missione Beyond. Riferendosi ad un’altra foto, Parmitano scrive: ...

Lanciata la capsula Dragon di SpaceX - consegnerà rifornimenti e materiali alla Stazione Spaziale : Dopo il rinvio di ieri notte, dovuto alle avverse condizioni meteo, è stata Lanciata con successo la capsula Dragon di SpaceX, con un razzo Falcon 9, dalla base di Cape Canaveral: a bordo un carico di rifornimenti e materiali scientifici per la Stazione Spaziale Internazionale. La capsula consegnerà agli astronauti della Stazione, tra i quali Luca Parmitano, un carico di 2,2 tonnellate tra rifornimenti e materiali per gli esperimenti ...

Stazione Spaziale : il 29 Luglio la prima conferenza stampa dell’astronauta ESA Luca Parmitano : Lunedì 29 Luglio, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano si svolgerà la prima conferenza stampa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale dell’astronauta ESA Luca Parmitano durante la missione ESA Beyond. Luca Parmitano è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale insieme all’astronauta statunitense Andrew Morgan e al cosmonauta russo Alexander Skvortsov su una navicella Spaziale Soyuz MS-13 ...

Primo tweet di Parmitano dalla Stazione Spaziale : “Che viaggio incredibile” : “Vedere questo dalla ISS è quasi travolgente. Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili per MS13. E la mia prima vista dall’orbita non avrebbe potuto essere migliore: nubi nottilucenti mozzafiato, eteree e quasi irreali“: questo il Primo tweet di AstroLuca, l’astronauta Luca Parmitano, dalla Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano ha ripostato un tweet della NASA nel ...

La Stazione Spaziale cinese Tiangong-2 non esiste più : La Cina ha rimosso dall’orbita terrestre la sua stazione spaziale sperimentale Tiangong-2, con una manovra che l’ha fatta distruggere nel suo rientro nell’atmosfera, in modo da ridurre al minimo la quantità di rottami in caduta sull’oceano Pacifico meridionale. L’operazione è

Luca Parmitano - l’astronauta arrivato nella Stazione Spaziale internazionale : abbracci con i colleghi. Poi il saluto alla famiglia : È arrivato nella notte italiana alla Stazione spaziale l’astronauta italiano Luca Parmitano a bordo della Soyuz MS-13. Con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, ‘Oltre’, di cui avrà il comando nella seconda parte, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. Luca Parmitano dovrà affrontare anche delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare ...

Spazio : Parmitano è giunto nella Stazione spaziale : E' arrivato nella notte italiana alla stazione spaziale l'astronauta italiano Luca Parmitano a bordo della Soyuz MS-13.

Missione Beyond - Parmitano è arrivato sulla Stazione Spaziale internazionale : “essere qui è fantastico” : L’astronauta italiano Luca Parmitano è arrivato sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) per la Missione dell’Esa ‘Beyond’. Con gli altri due membri dell’equipaggio della Expedition 60/61 – il russo di Roscosmos Alexander Skvortsov e l’americano della Nasa Andrew Morgan – ha viaggiato per 6 ore e 20 minuti nella navetta Soyuz MS-13, partita ieri dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle ...