STAR TREK - L' universo di Star Trek al SDCC 2019!

STAR TREK Picard - con Patrick Stewart torna Data - i Borg e Sette di Nove : Dopo tante piccole anticipazioni, finalmente il titolo: la nuova serie con sir Patrick Stewart si intitola Star Trek: Picard. Cominciamo dal nome quindi e poi dall’attore feticcio che con il ruolo di Jean Luc Picard ha preso parte alla rinascita negli anni Novanta del franchising nato con le idee di Gene Roddenberry ormai stanco grazie alla serie Star Trek Next Generation. Dagli Usa dopo gli upfront della CBS che sta rilanciando alla ...

Il trailer di STAR TREK : Picard con l'arrivo dei personaggi di Next Generation. Novità per Discovery : La sala H, la principale del San Diego Comic-Con è stata invasa dai fan di Star Trek che hanno avuto modo di vedere il primo trailer di Star Trek: Picard, oltre a scoprire alcune interessanti Novità su questa e sulle altre produzioni del mondo di Star Trek di CBS All Access la piattaforma di streaming di CBS. Grazie alla supervisione di Alex Kurtzman, CBS Tv Studios sta sempre più sviluppando un vero e proprio universo televisivo di Star Trek, ...

Quentin Tarantino : «Riscriverò STAR TREK come Pulp Fiction nello spazio» : Pulp Fiction, 20 anni di twistJules alla tavola candaL'iniezione di adrenalina nel petto di MiaL’uccisione di MarvinLa partecipazione di Quentin TarantinoLa città di KnoxvilleDa Pulp Fiction agli AvengersIl look di MiaAmsterdam e TarantinoI fratelli VegaLa valigetta della discordiaLa Chevrolet di VincentLa moto di ZedMr Wolf: il risolvi-problemi Duchessa degli AristogattiIl balletto di BatmanIl ciclone-MadonnaBruce Willis o Sylvester Stallone?Il ...

STAR TREK Picard - primo trailer per la serie con Patrick Stewart : Dopo tante piccole anticipazioni, finalmente il titolo: la nuova serie con sir Patrick Stewart si intitola Star Trek: Picard. Cominciamo dal nome quindi e poi dall’attore feticcio che con il ruolo di Jean Luc Picard ha preso parte alla rinascita negli anni Novanta del franchising nato con le idee di Gene Roddenberry ormai stanco grazie alla serie Star Trek Next Generation. Dagli Usa dopo gli upfront della CBS che sta rilanciando alla ...

STAR TREK Picard - primo trailer per la serie con Patrick Stewart : Dopo tante piccole anticipazioni, finalmente il titolo: la nuova serie con sir Patrick Stewart si intitola Star Trek: Picard. Cominciamo dal nome quindi e poi dall’attore feticcio che con il ruolo di Jean Luc Picard ha preso parte alla rinascita negli anni Novanta del franchising nato con le idee di Gene Roddenberry ormai stanco grazie alla serie Star Trek Next Generation. Dagli Usa dopo gli upfront della CBS che sta rilanciando alla ...

“In futuro diagnosi del melanoma come in STAR Trek” : Il presente e il futuro della diagnosi del melanoma è uno dei temi al centro del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano. Giuseppe Argenziano, direttore della Clinica dermatologica dell’università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, mette a confronto la classica dermoscopia, la nuova microscopia confocale e le prospettive che si aprono grazie all’intelligenza artificiale. Oggi è solo uno scenario, ma ...

Nasa - ricercatori dell'Ariziona scoprono simbolo somigliante a quello di STAR TREK su Marte : Quella che arriva dalla Nasa, anzi precisamente da Marte, è una notizia che ha davvero dell'incredibile. Infatti, in una foto scattata dal Mars Reconnaisance Orbiter, il satellite che appunto orbita intorno al "Pianeta Rosso", si vede benissimo l'area delle ex dune: propri in questa zona gli agenti atmosferici, insieme alla lava, hanno scolpito la straordinaria figura. Si vede infatti una sorta di mezzaluna identica a quella che appare nella ...

Nasa - ricercatori dell'Ariziona scoprono simbolo somigliante a quello di STAR TREK suMarte : Quella che arriva dalla Nasa, anzi precisamente da Marte, è una notizia che ha davvero dell'incredibile. Infatti, in una foto scattata dal Mars Reconnaisance Orbiter, il satellite che appunto orbita intorno al "Pianeta Rosso", si vede benissimo l'area delle ex dune: propri in questa zona gli agenti atmosferici, insieme alla lava, hanno scolpito la straordinaria figura. Si vede infatti una sorta di mezzaluna identica a quella che appare nella ...