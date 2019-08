Sportitalia – C’è la fila per Ounas | tre club francesi ed uno italiano sull’algerino

Fonte : forzazzurri

C'è la fila per Adam Ounas: tre club francesi ed uno italiano sull'algerino. fissato il prezzo. L' algerino potrebbe non iniziare nemmeno la sua terza stagione con la maglia del Napoli. Questo perché il giovane attaccante azzurro, reduce da un' ottima Coppa d' Africa, chiede spazio per poter giocare. Così, sfumata la trattativa per Nicolas Pépé col Lille, che includeva nell' affare anche il cartellino di Ounas, si guarda anche ad altre offerte che, stando a quanto si apprende, non mancano. Ne parla l' esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito internet. "Adam Ounas è un talento puro, giovane (classe '96) che ha indiscutibilmente e unicamente bisogno di giocare. Il Napoli lo cederebbe soltanto in ...

