Spoiler ' Una vita' al 10 agosto | Blanca scopre l' indirizzo del dottor Pallero

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una", scritta ed ideata da Aurora Guerra, la stessa autrice de "Il segreto". Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 5 al 10. Si segnala che, anche questa settimana, "Una" andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 e il sabato sera in prime time su Rete 4 a partire dalle 21.25. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai problemi di vista di Arturo, alle indagini diper ritrovare suo figlio e all'omicidio del. Arturo prova a togliersi laLe anticipazioni di "Una" ci segnalano che Agustina arriverà giusto in tempo per impedire ad Arturo di suicidarsi. Poi, stanca di dover sempre mentire, la domestica rivelerà a Felipe che Arturo sta per perdere la vista. Susana ...

