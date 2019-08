Sondaggi elettorali | nuovo record per la Lega | Salvini sfiora il 39% | M5s crolla sotto il

Sondaggi elettorali Piepoli : il partito di Toti? Vale il 4% : Sondaggi elettorali Piepoli: il partito di Toti? Vale il 4% Il divorzio era nell’aria da tempo ma solo ieri è arrivata l’ufficialità. Giovanni Toti lascia definitivamente Forza Italia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nota emessa da Berlusconi in persona. L’ex premier ha di fatto liquidato il coordinamento istituito il 19 giugno e ne ha nominato uno nuovo in cui il governatore ligure non è presente. ...

Sondaggi elettorali Regno Unito : effetto Johnson sul partito conservatore : Sondaggi elettorali Regno Unito: effetto Johnson sul partito conservatore L’arrivo di Boris Johnson a Downing Street infonde nuova linfa vitale al partito conservatore britannico. Secondo una rilevazione Opinium, i Tory raccolgono oggi il 30% dei consensi, due punti in più rispetto al Labour di Jeremy Corbyn. I LibDem di Jo Swinson restano invece attorno al 15-16%; testa a testa con gli euroscettici del Brexit Party di Nigel Farage. A ...

Sondaggi politici elettorali : cede ancora terreno il M5S - salgono Lega e PD : Il mese di luglio si chiude nel peggiore dei modi per il Movimento 5 Stelle, che perde ulteriore terreno nei confronti dei propri avversari. Questo è quanto riscontrato da SWG negli ultimi Sondaggi politici, diffusi il 29 luglio nel corso del TG La7. I pentastellati sarebbero letteralmente crollati nelle intenzioni di voto degli italiani in appena una settimana. Lega e Partito Democratico, invece, hanno allungato il proprio passo, mettendo a ...

Sondaggi elettorali Swg : ecco perché la Lega continua a crescere : Sondaggi elettorali Swg: ecco perché la Lega continua a crescere “Gli elettori premiano la coerenza della Lega, e penalizzano la ‘confusione’ in casa Pd, M5S e Forza Italia che si trovano in una posizione-limbo”. A dirlo è Rado Fonda, direttore di ricerca di Swg, commentando i dati dell’ultimo Sondaggio elettorale realizzato dal suo istituto il 29 luglio. Il Sondaggio vede la Lega in crescita dello 0,2 al ...

Sondaggi elettorali - la Lega vola e raggiunge il 38% : sale il Pd - crolla il M5s : Continua l'ascesa della Lega negli ultimi Sondaggi elettorali: la rilevazione effettuata da Swg per il Tg La7 evidenzia il successo del partito di Matteo Salvini, che ha raggiunto il 38%. Nettamente dietro tutti gli altri partiti, con il Pd in salita al 22% e il M5s che perde più di un punto percentuale dopo il sì alla Tav del governo.

Sondaggi elettorali Tecnè : avanza la Lega - male il Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: avanza la Lega, male il Pd La Lega sembra essere un fortino inespugnabile. Le critiche piovute addosso al partito e a Salvini in merito al Russiagate non hanno influenzato le preferenze degli italiani che continuano a premiare il Carroccio. Secondo l’ultimo Sondaggio dell’istituto Tecnè per l’Agenzia Dire realizzato tra il 24 e il 25 luglio, la Lega, rispetto alla precedente rilevazione, guadagna ...

Sondaggi elettorali Swg - il Movimento 5 Stelle prede l’1 - 2% in una settimana : Sondaggi elettorali Swg, il Movimento 5 Stelle prede l’1,2% in una settimana Che la responsabilità sia dell’invenzione da parte di Di Maio del mandato zero, che ha scatenato l’ironia da più parti, o più probabilmente della capitolazione sul versante TAV, fatto sta che il Movimento 5 Stelle nei Sondaggi elettorali Swg di questa settimana segna un pesante arretramento, soprattutto perché avviene solo in sette giorni. Gran parte ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 29 luglio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 29 luglio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la collaborazione ...

Sondaggi politici elettorali fine luglio 2019 : ultimi dati partito per partito : Sondaggi politici elettorali fine luglio 2019: ultimi dati partito per partito Questo caldo luglio sta finendo e ci si avvicina lentamente al mese più “soporifero” per la politica. Il Parlamento chiude i battenti (L’ultima sessione a palazzo Madama si celebra il 7 agosto, qualche giorno dopo l’ultima di Montecitorio) e, con esso, dovrebbe anche rallentare il ritmo delle rilevazioni demoscopiche. Qui, vi mostriamo i ...

Sondaggi elettorali Emg : Movimento 5 Stelle sotto al 17% : Sondaggi elettorali Emg: Movimento 5 Stelle sotto al 17% Il Movimento 5 Stelle è sotto un treno. Quello della Tav. Il via libera del premier Giuseppe Conte all’opera più contestata dai grillini ha scosso la base pentastellata e disorientato i parlamentari Cinque Stelle. Tanto che si è cominciato a parlare di scissione o di ritorno alle origini. Tradotto: stracciare il contratto di governo per tornare a fare opposizione, dura e pura. ...

Sondaggi elettorali Euromedia : ecco quanto vale un partito di Conte : Sondaggi elettorali Euromedia: ecco quanto vale un partito di Conte Nell’ultimo periodo i dissidi tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini sono aumentati esponenzialmente. La gestione del caso Sea Watch prima e la convocazione delle parti sindacali al Viminale dopo, hanno acuito la tensione tra premier e vicepremier. Il primo ha cercato di mettere un freno al secondo: “La manovra si fa a Palazzo Chigi e i tempi li decido io” ha ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega e Pd in crescita - giù il M5S : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega e Pd in crescita, giù il M5S Le fibrillazioni all’interno della maggioranza sembrano non toccare la Lega. Nemmeno di striscio. Prova ne è che nell’ultimo mese il Carroccio ha visto crescere il proprio consenso di pari passo con l’aumentare delle difficoltà. Lotta alle Ong, procedura d’infrazione evitata per un soffio, autonomia differenziata e flat tax al palo, Moscopoli. Nulla di ...

Sondaggi elettorali Gpf : stop Lega - M5S e Pd in crescita : Sondaggi elettorali Gpf: stop Lega, M5S e Pd in crescita Per la prima volta dopo le elezioni europee, la Lega subisce una battuta d’arresto e vede un calo nei consensi. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Gpf Inspiring Research per La Notizia, realizzato tra il 15 e il 18 luglio. La rilevazione, che vede il Carroccio in calo dello 0,6 al 37,1%, va in controtendenza con il sentire generale. Gli altri istituti, infatti, danno il ...

Sondaggi elettorali Swg - la maggioranza cresce ancora - in calo il PD : Sondaggi elettorali Swg, la maggioranza cresce ancora, in calo il PD Se le scorse settimane dall’esame dei risultati dei vari Sondaggi elettorali degli istituti emergeva come non vi fosse stato un effetto dell’affaire russo sulle percentuali attribuite alla Lega, a maggior ragione ora che se ne parla di meno questo trend si conferma in queste ultime rilevazioni di Swg per il TgLa7, in cui è evidente un rafforzamento della ...