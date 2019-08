Smartphone per fare selfie | i migliori da comprare

Google sfrutta la sintesi vocale per le chiamate di emergenza sugli Smartphone Pixel : Chi ha uno smartphone Pixel di Google o un Android One presto potrà fare chiamate di emergenza per chiedere assistenza medica, delle forze dell’ordine o dei vigili del fuoco senza bisogno di parlare. Un’opzione resa possibile da una nuova caratteristica che sarà presente in una versione aggiornata dell’app Phone per gli smartphone Pixel. Chi necessita di aiuto ma non può parlare potrà selezionare uno dei pulsanti virtuali ...

ScreenCam permette di registrare lo schermo dello Smartphone anche con l'audio interno : ScreenCam è un'applicazione che consente di registrare lo schermo dello smartphone con l'audio proveniente da varie fonti, incluso l'audio interno del dispositivo (richiede root). L'interfaccia permette di scegliere tra diverse risoluzioni, fotogrammi al secondo e bitrate, inoltre è possibile mettere in pausa o riprendere la registrazione senza problemi.

Avete idea di quali siano gli Smartphone più performanti di luglio? Master Lu sì e vi propone la sua classifica : ASUS ROG Phone 2 si è subito fatto valere nella classifica di luglio 2019 di Master Lu e punta al primo posto per il mese di agosto.

Ecco perché Google si sta sbarazzando dell'app Android Auto per Smartphone : Google vuole sbarazzarsi dell'app per lo smartphone visto che verrà sostituita dalla modalità guida di Google Assistant con un'interfaccia completamente nuova, inoltre Android Auto si sta sempre più specializzando per i display per Auto.

La dipendenza da Smartphone è una cosa seria : in arrivo una legge per combatterla : Nomophobia è il termine che definisce la dipendenza da smartphone visto che unisce insieme "no mobile phone phobia" ovvero la paura di ritrovarsi senza il cellulare tra le mani e senza possibilità di connettersi a Internet e alle proprie utenze sociali. Il fenomeno è molto più grave e importante di quanto si potrebbe immaginare.

Come scegliere il nuovo Smartphone : guida per non sbagliare e risparmiare : Ecco la nostra guida definitiva su Come scegliere un nuovo smartphone. Tutti i consigli su caratteristiche, brand, prezzi, offerte, e molto altro!

Addio all'offerta con 100 GB di spazio su OneDrive per gli acquirenti di nuovi Smartphone Samsung : A quanto pare Samsung ha deciso di non offrire più i 100 GB di spazio su OneDrive agli acquirenti di nuovo smartphone Samsung di fascia media e alta.

Crosscall Trekker X4 - lo Smartphone indistruttibile pensato anche per i rafting più estremi : A fare rafting, ci si bagna. È un dato di fatto, non solo per gli schizzi che ogni pagaiata comporta, ma anche per le rovinose cadute in acqua che si mettono in conto fin da quando si indossa la muta. Di quei momenti di adrenalina non vorremmo perderci nemmeno un secondo e, perché no, condividerli live con amici chiusi in camicie e cravatte in un caldo ufficio di una qualsiasi città in Luglio. Se fino a poco tempo fa l'idea ...

Samsung ha ottenuto un brevetto per uno Smartphone pazzesco con tre display : Samsung ha ottenuto un brevetto per uno smartphone incredibile, con tre display rotanti uniti da una specie di perno nella parte bassa.

Stampanti istantanee per Smartphone : le migliori da comprare : In questa guida all'acquisto mantenuta in costante aggiornamento abbiamo raccolto per voi le migliori Stampanti istantanee portatili per smartphone e tablet. Gli smartphone sono elementi importanti della nostra quotidianità e le loro prestazioni in continuo

10 custodie per Smartphone perfette per l'estate : La custodia per lo smartphone è indispensabile per andare tranquilli in spiaggia d'estate. Tra granelli di sabbia che s'infilano ovunque e temperature tali da far sì che sullo schermo del telefono si possano cuocere carne e pesce in stile barbecue, la cover serve più che mai. Per non leggere sul display dell'iPhone il messaggio di "temperatura troppo elevata. Prima di essere usato deve raffreddarsi" e non trovare malaugurati graffi sullo schermo ...

LG registra due nuove denominazioni per il suo Smartphone pieghevole : A ottobre 2018 LG ha annunciato lo sviluppo di uno smartphone pieghevole e un mese dopo la società ha registrato diversi marchi come LG Flex, Foldi, Duplex e Bendi. L'8 luglio 2019 la società ha nuovamente presentato due importanti applicazioni del marchio in Corea, che sembrano essere correlate al suo smartphone pieghevole.

Apple mette gli occhi sul 5G : acquisite le attività chip modem per Smartphone da Intel : La Mela arriva a possedere oltre 17 mila brevetti per la tecnologia wireless attuale e futura. Il colosso di Santa Clara manterrà l'opzione di produrre modem chip per applicazioni che escludono gli smartphone, dai pc alle auto autonome passando per le applicazioni per il...

I sensori dello Smartphone possono rivelare più di quanto si creda sulla personalità : I sensori dei nostri smartphone possono rivelarci alcuni tratti della nostra personalità: questo è quanto sostiene il recente studio svolto dalla Royal Melbourne Institute of Technology University.