Silvio Berlusconi | il blitz del partito di Arcore | così ha tradito la

Silvio Berlusconi silurato anche da Renato Brunetta : "Fallimentare". Per Forza Italia è finita davvero : Caos totale in Forza Italia dopo il tavolo di lavoro di giovedì 1 luglio. Il risultato? Giovanni Toti molla il partito, Mara Carfagna - considerata fino a poco fa una fedelissima di Silvio Berlusconi - mette in discussione il suo percorso con gli azzurri. A terremotare gli equilibri, il "no" alle pr

Silvio Berlusconi - altra cannonata di Mara Carfagna : "Piccolo cabotaggio - ora so dove andare" : Mara Carfagna non si nasconde più all'interno di Forza Italia, soprattutto dopo l'annunciato addio di Giovanni Toti. E proprio sull'esito negativo del "tavolo delle regole" di giovedì 1 agosto la vicepresidente alla Camera commenta: "Forza Italia si è trovata a un bivio: accontentare una ristretta c

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi svela la rivoluzione del 4 settembre : "Ecco il piano - l'unico possibile" : "È un progetto di sviluppo, il migliore possibile, per creare un campione europeo della tv commerciale capace di resistere e competere nel mondo dei giganti del web made in Usa, sempre più dominatori del mercato". Esordisce così Pier Silvio Berlusconi in un'intervista a La Stampa in cui si sbottona

Silvio Berlusconi - l'accusa di Giovanni Toti ad Agorà Estate : "Ecco a chi vuole salvare la poltrona" : Giovanni Toti torna a parlare dell'addio a Forza Italia, annunciato in occasione del "tavole delle regole" di giovedì 1 agosto. E picchia ancora una volta durissimo contro Silvio Berlusconi. "Tra traghettare Forza Italia al futuro, farla cambiare ma perderne sostanzialmente un pezzo di controllo, si

PierSilvio Berlusconi : «Media for Europe nata sfidare i giganti del web» : Mediaset punta sull'Europa per lanciare la sfida ai colossi web. Lo spiega Piersilvio Berlusconi, ad della società, in un'intervista in apertura di prima pagina alla Stampa, ad un mese dalla nascita di Media for Europe, di cui anticipa i piani....

Pier Silvio Berlusconi cerca alleanze in Europa per sfidare i colossi del web : Mediaset punta sull’Europa per lanciare la sfida ai colossi web. Lo spiega PierSilvio Berlusconi, ad della società, in un’intervista in apertura di prima pagina alla Stampa, ad un mese dalla nascita di Media for Europe, di cui anticipa i piani. Mettendosi insieme, riflette Berlusconi, i broadcaster tv potranno investire di più e tenere testa ai big del web.Secondo Berlusconi, “oggi l’Italia è un Paese ...

Giovanni Toti lascia ufficialmente Silvio Berlusconi e Forza Italia : "È finita" - ora lo scenario bomba : Giovanni Toti ha finalmente deciso: "Avventura finita, buona fortuna a tutti". Così il governatore della Liguria dice addio a Forza Italia e a Silvio Berlusconi al termine di quello che doveva essere "un tavolo delle regole" decisivo. Perlomeno per i due coordinatori, Toti e Mara Carfagna, che aveva

Pier Silvio Berlusconi - cittadino onorario di Portofino : "È rimasto sempre con noi" : Giovedì 31 luglio, il Consiglio comunale di Portofino, ha deliberato all'unanimità: Pier Silvio Berlusconi cittadino onorario. La proposta era stata avanzata dal sindaco Matteo Viacava: "È rimasto sempre con noi", ha spiegato. Il prestigioso riconoscimento è il modo per il sindaco per ringraziare Pi

Mara Carfagna scarica Silvio Berlusconi - un terremoto in Forza Italia : "Mi spiace - ma io non ci sto" : terremoto totale in Forza Italia. Non solo Giovanni Toti, ora anche Mara Carfagna. La voce di una rottura tra la coordinatrice e il partito aveva già trovato diritto di cittadinanza in alcuni retroscena di stampa di oggi. Ma a togliere ogni dubbio piovono le parole, pesantissime, della Carfagna stes

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti smonta subito L'altra Italia : "Auto d'epoca che non paga il bollo" : Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente L'altra Italia, non un altro partito - c

Silvio Berlusconi sulle faide in Forza Italia : "Se c'è dietro lo zampino di Salvini e Meloni?" : L'ultima avventura di Silvio Berlusconi si chiama L'Altra Italia. "Non parliamo di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione tra soggetti di centro-destra, liste civiche, personalità o associazioni che si ispirano alle idee e ai valori liberali e cristiani e alle tradizioni democratiche

Altra Italia : Silvio Berlusconi “sia federazione del centro moderato” : Altra Italia: Silvio Berlusconi “sia federazione del centro moderato” Il patriarca del centrodestra della seconda Repubblica, Silvio Berlusconi, sta per subire l’ennesimo sorpasso. Fratelli d’Italia si mette in scia dei forzisti e secondo alcune rilevazioni si ritroverebbe già in vantaggio sul partito del cavaliere. Per far fronte alla lenta emorragia di voti che va avanti dal 2013 (anno nel quale Berlusconi fu interdetto dai ...

Silvio Berlusconi fa fuori Giovanni Toti : Lega - il piano del governatore : Per Giovanni Toti, coordinatore di Forza Italia e coscienza critica del partito, è il momento del fatidico bivio. Il governatore della regione Liguria è vicino all'addio proprio nelle ore in cui Silvio Berlusconi - si legge su Il Giornale - prova a sparigliare mettendo in campo la proposta di creare

Tremate - Silvio Berlusconi ha un nuovo progetto politico : Silvio Berlusconi (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Silvio Berlusconi prova a ritornare al centro della politica italiana. Il leader di Forza Italia ha annunciato la creazione di una nuova sigla politica, Altra Italia. “Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del ...