Sicilia : corsi di inglese e master - Regione finanzia 700 giovani (2) : (AdnKronos) - "Stiamo lavorando - sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci - per dare ai nostri ragazzi gli strumenti migliori per perfezionare la loro formazione e ottenere maggiori risultati in termini occupazionali. finanziamo l’acquisizione di competenze e, più in generale, promuovi

Assunzioni alla Regione Siciliana - concorsi per 6000 posti : Dopo undici anni la Regione Siciliana torna ad assumere. Ieri il Parlamento Siciliano ha dato il via libera alla norma presentata dal governo Musumeci che sblocca i concorsi in assessorati e uffici regionali svuotati dall’ondata di pensionamenti che sono tremila negli ultimi tre anni. Già a partire dal 2020 – sulla base del fabbisogno di ogni dipartimento e in proporzione ai pensionamenti dell’anno precedente – potranno essere ...

Sicilia : M5S - 'vergognosa promozione dirigenti terza fascia - via ai concorsi' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "La terza fascia dirigenziale è già un’anomalia tutta Siciliana, cui da tempo chiediamo di porre rimedio con apposito concorso, e invece il governo Musumeci cosa fa, propone una sorta di maxisanatoria che promuove la metà dei dirigenti in seconda fascia. Assurdo e, sop

Pronti i concorsi alla Regione Siciliana - posto fisso per oltre 6 mila persone : Tornano le assunzioni alla Regione Sicilia ed è corsa contro il tempo, prima delle ferie, per l’approvazione della legge che permetterà di aprire i bandi di concorso. L’Ars deve approvare due provvedimenti che sbloccherebbero subito 500 assunzioni e bisogna far presto per evitare che la macchina amministrativa si paralizzi Il piano triennale del fabbisogno prevede l’assunzione di seimila nuovi regionali entro il 2024. La proposta prevede che ...

Sicilia : Regione rilancia corsi formazione per vigili urbani : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Dopo dieci anni di assenza tornano da domani, giovedì 27 giugno, in Sicilia, i corsi di formazione per la polizia municipale. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci che ha affidato all'assessore Bernardette Grasso, titolare delle Autonomie locali, il c