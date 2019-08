Sicilia | corsi di inglese e master | Regione finanzia 700 giovani 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) (AdnKronos) - "Stiamo lavorando - sottolinea il presidente dellaNello Musumeci - per dare ai nostri ragazzi gli strumenti migliori per perfezionare la loro formazione e ottenere maggiori risultati in termini occupazionali.mo l’acquisizione di competenze e, più in generale, promuovi

A_Rapis : #Catania #unict “Studia con noi”, 49 corsi di laurea magistrali per l’anno accademico 19-20 @Sicilia_Report - ErapPalermo : PROSSIMAMENTE A PALERMO CORSO OSA E OSS IN SOLI 9 MESI! CORSI AUTORIZZATI DALLA REGIONE SICILIA PER NIFO: erap.pale… - pepperinella : RT @NEOS_Srl: ? IMPORTANTE ? ?? #SicurezzaLavoro: L'Assessorato per la #Salute @regione_sicilia scuote il mondo della Formazione in materia… -