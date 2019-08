Satya Nadella conferma | Microsoft continuerà a produrre console

Satya Nadella : Microsoft è "ben posizionata" in quello che sta per diventare un mercato molto più ampio : Durante la conference call trimestrale di Microsoft per investitori e analisti, l'Amministratore Delegato Satya Nadella e il Chief Financial Officer Amy Hood hanno parlato del business dell'azienda.Nadella, in particolare, si è soffermato su Project xCloud e ha affermato con orgoglio che Xbox Live ora conta il numero più alto di utenti PC e mobili di sempre.Il CEO ha anche ricordato che le acquisizioni di studi, ormai alla base della strategia ...