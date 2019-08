Salvini | Manovra coraggiosa o torniamo al voto Di Maio replica | Basta

Elezioni - ora Salvini avverte i 5 Stelle : «Manovra coraggiosa o meglio il voto» Di Maio : se vuole ministeri li chieda : Il leader della Lega avverte gli alleati del M5S: adesso una manovra coraggiosa o si torni alle urne. La Tav? «Mozione surreale. Chi vota contro lo fa contro il premier Conte»

Salvini : «No alla manovra senza pesante taglio delle tasse» : «O una riforma della giustizia è importante, vera, pesante, significativa che dimezza davvero i tempi del processo penale, o non siamo al mondo e al governo per fare le cose a metà»

Salvini contro Tria : “Manovra da robetta - con Conte vuole fermarsi a 2% deficit/Pil” : Ultimatum di Matteo Salvini a Giovanni Tria. '"Se Tria dice che quest'anno non se ne parla del taglio delle tasse, o il problema sono io o e' lui", scandisce il ministro dell'Interno, nel secondo attacco al titolare del Tesoro in poche ore, dopo che giovedì sera aveva evocato il voto anticipato, pronto ad andare allo scontro con il titolare del Tesoro e le sue idee di "manovra da robetta". Il problema e' tutto sulla manovra d'autunno che, ha ...

Nuovo scontro sulla Manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Salvini-Di Maio tentano chiarimento ma divisi su manovra. Il leghista : “Decine di miliardi o chiediamo a italiani” : Un'ora di colloquio, ieri subito dopo pranzo, nell'ufficio di Luigi Di Maio, a Palazzo Chigi. Una settimana dopo lo 'strappo' di Matteo Salvini da Helsinki, quando il vicepremier leghista aveva parlato di fiducia anche personale "venuta a mancare", i due 'azionisti' della maggioranza M5s-Lega si sono ritrovati per un faccia a faccia chiarificatore. L'incontro "e' andato bene", stando a quanto dichiarato dal capo leghista ai cronisti, "abbiamo ...

Salvini : manovra coraggiosa o al voto : 23.23 "Se il ministro dell'Economia pensa di fare una manovra economica da robetta, non sarà il nostro ministro dell'Economia". Così Salvini alla festa della Lega nel Varesotto. "Ce lo dicano subito se la squadra è compatta, su questo obiettivo si va avanti, altrimenti di scaldare la poltrona da ministro non è da me e un parere -dice al pubblico- lo chiederemo a voi". Poi annuncia sette incontri in regioni del Sud per dire che l'autonomia ...

SCENARIO/ Europa e manovra - a Salvini serve un patto con Tria e Conte : Sono aumentati i fondi Ue, costerebbe di più non farla: Conte dice sì alla Tav, una vittoria per Salvini che però non mette fine alle liti nel governo

Maria Giovanna Maglie : Salvini vuole portare il governo fino alla manovra : Maria Giovanna Maglie: Salvini vuole portare il governo fino alla manovra Proseguono le scherMaglie all’interno dell’esecutivo. Nonostante sia stato già scongiurato il ritorno alle urne a settembre, la situazione dalle parti di palazzo Chigi rimane decisamente tesa. I nodi principali da sciogliere riguardano il rebus per le autonomie – che vede protagonisti i presidenti di Regione Fontana e Zaia – e la costruzione ...

Pensioni - Salvini : ‘Con la manovra aumenteremo quelle d'invalidità' : Non solo “obiettivo Quota 41” e proroga del regime sperimentale di Opzione donna dopo i primi risultati raggiunti con le Pensioni Quota 100 in termini di uscite anticipate e nuovi posti di lavoro, di cui ha parlato nei giorni scorsi il presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Pasquale Tridico. Il governo gialloverde, guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sta lavorando anche per l’aumento delle Pensioni ...