Serie C : nella nuova stagione si giocherà molto di domenica - il Sabato tre anticipi : Dopo diversi anni in Serie C si torna all'antico, infatti per la gioia di appassionati, tifosi e addetti ai lavori, si tornerà a giocare quasi esclusivamente di domenica. Un annuncio, quello del presidente della Lega Pro, che farà felice tanti appassionati della terza Serie italiana. Si auspicava infatti da tempo, un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni, quando il calcio cosiddetto "spezzatino", aveva preso il sopravvento: si giocava ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il Soros di Russia. L’ideologia conta più dei rubli. Chi è Malofeev, l’oligarca russo diventato anche in Italia nodo centrale del soft-power

Crotone calcio - Sabato la prima intervista del tecnico Stroppa e domenica squadra in piena attività presso il Villaggio Baffa. : sabato la prima intervista del tecnico Giovanni Stroppa e domenica presso il Villaggio Baffa è iniziato ufficialmente il pre-campionato del

Allerta meteo! altri temporali - le previsioni di Sabato e domenica : Il weekend del 13 e 14 luglio non è destinato a trascorrere all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Come riporta AdnKronos, infatti, una doppia perturbazione si appresta a transitare sul nostro Paese, provocando altri temporali, dopo quelli che hanno caratterizzato buona parte della settimana, anche se il sole avrà modo di splendere su alcune regioni. sabato 13, rendono noto gli esperti di ‘IlMeteo.it’ venti più freschi pilotati ...

Previsioni meteo 13 luglio - Sabato e domenica all’insegna di temporali e grandinate : Una doppia perturbazione interesserà tra sabato e domenica la Penisola. Le Previsioni meteo di oggi 13 luglio indicano una prima fase di maltempo con intensi temporali accompagnati in alcuni casi da grandinate e raffiche di vento in particolare nelle regioni adriatiche. domenica invece una seconda fase che interesserà soprattutto il nord ovest.Continua a leggere

Meteo weekend - tra Sabato e Domenica ondata di temporali - grandine e vento : Dopo la sventagliata atlantica che ha portato temporali e grandinate eccezionali sull'area adriatica, una nuova...

Caldo africano a Firenze : allerta rossa anche Sabato e domenica - livelli di ozono in aumento : Prosegue l’allerta Caldo a Firenze. Il codice rosso è previsto anche domani, sabato 29 giugno, e domenica. E’ la novità del nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 36°C sia sabato ...

Stasera piove - ma Sabato e domenica caldo record negli iblei : Stasera qualche precipitazione sparsa anche a carattere temporalesco ma per sabato e domenica sono previsti due giorni di gran caldo

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). E’ la scena che segna il solco - Dal barcone di Gad Lerner ai tavoli di legno fino agli sgabelli di plexiglass della Berlinguer, la scenog

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). Che grande nave la modernità - Il turismo globale? E’ la sfida del futuro, ma si può vincere. A patto di cambiare le idee prima ancora che

Meteo - allarme caldo per il weekend : temperature di fuoco al Centro/Sud - oltre +40°C tra Sabato e Domenica : Scatta l’allarme caldo al Centro/Sud Italia in vista del weekend: la prima grande ondata di calore della stagione estiva arriverà all’improvviso facendo impennare le temperature su valori superiori o molto vicini ai +40°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Anche in Abruzzo, Lazio e Campania la colonnina di mercurio supererà in modo molto diffuso i +35°C: dopo il freddo anomalo di un Maggio comuqnue caldissimo nel ...

Programmazione Il Segreto - Beautiful - Una Vita : cancellate le puntate di Sabato e domenica : Brutte notizie per i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto che nei prossimi giorni si troveranno a fare i conti con diverse variazioni di orario delle loro soap e telenovelas preferite. Le tre serie, solitamente in onda sette giorni su sette, affronteranno un'ineVitabile variazione di Programmazione già a partire da sabato 8 giugno. Con l'arrivo dell'estate, Mediaset ha deciso di facilitare le gite fuori porta degli italiani, ...

Festa della Musica a Varallo - l'evento si terrà Sabato 22 e domenica 23 giugno : Quest'anno la Festa della Musica a Varallo Sesia (Vercelli) raddoppia. Anziché in una sola giornata, infatti la maniFestazione Musicale si svolgerà su due giorni. In occasione della sua XXVIII edizione, nella serata di sabato 22 giugno a partire dalle ore 20.00 e poi domenica 23 dalle ore 15.00, le strade le piazze ed i cortili del centro storico sotto la spettacolare cornice offerta dal Sacro Monte, nella cittadina di Varallo Sesia, si ...