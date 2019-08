Ronaldo fu molto vicino al Milan secondo Fassone | che ammette lo sbaglio su Bonucci

Ronaldo : 'Sono molto felice di giocare con Buffon perchè è un uomo a cinque stelle' : Cristiano Ronaldo ieri ha ricevuto il premio "Marca Leyenda" a Madrid e per l'occasione ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo, durante la quale ha espresso la sua felicità per l'ennesimo titolo, ha parlato anche della Juventus e di alcuni giocatori suoi compagni in passato oltre a quelli attuali. La speranza di Ronaldo In primo luogo CR7 ha confessato la sua emozione nel ricevere un premio così importante, ma del resto in questi ...