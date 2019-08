Roma | carabiniere ucciso | il buco di 24 minuti prima del delitto

Carabiniere ucciso - dagli Usa i padri dei due arrestati a Roma per difendere i figli : padri in soccorso dei figli per cercare di difenderli. Sono sbarcati dagli States l'italoamericano Fabrizio Natale e il californiano Ethan Elder. Sono i genitori rispettivamente di Christian Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, e di Finnegan Lee Elder, 19 anni. I loro figli sono nel carcere Romano di Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dei due, Lee Elder ha confessato di avere inferto le coltellate, 11, con ...

Carabiniere ucciso a Roma - gli avvocati di Natale Hjort presentano istanza al Riesame. I pm : “Cerciello e Varriale erano in servizio” : Gli avvocati di Christian Gabriel Natale Hjort, “l’altro” 19enne americano, accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, hanno presentato istanza al Tribunale del Riesame. Il tentativo è quello non solo di rivedere i capi d’accusa, ma anche di convincere i giudici che per il ragazzo italo-americano non è necessaria la custodia cautelare in carcere, magari probando a ottenere gli arresti ...

Carabiniere ucciso a Roma - vertice in procura tra pm e investigatori. L’avvocato di Hjort : “Stiamo valutando istanza al Riesame” : Faccia a faccia in procura tra il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, il pm Maria Sabina Calabretta, il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro e il comandante del Nucleo investigativo Lorenzo D’Aloia. Inquirenti e investigatori hanno fatto il punto sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate nel quartiere Prati, a Roma, nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa ...

Tre novità sulla morte del carabiniere a Roma : Hanno parlato il presunto spacciatore e Sergio Brugiatelli, mentre secondo il Corriere la procura sta indagando sui turni dei carabinieri, nel timore che siano stati falsificati

Carabiniere ucciso - il padre di Finnegan Lee Elder a Roma : "Ora temo maltrattamenti su mio figlio" : "La prima cosa che vorrei sapere è qual è la prassi burocratica per poter rivedere in carcere mio figlio" ha detto Ethan Elder al suo arrivo oggi a Roma, da Oakland. Come spiega l’Ansa queste sono state le uniche parole pronunciate dal padre di Finnegan Lee, uno dei due americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, al suo sbarco a Fiumicino, assediato da telecamere e giornalisti. ...

Carabiniere ucciso a Roma - l'americano Elder Finnegan Lee senza vergogna : "Ma è morto davvero?" : I due americani responsabili dell'omicidio a Roma del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sono ognuno nella propria cella. Non possono vedere né parlare con nessuno. Elder Finnegan Lee, 19 anni, è il ragazzo che ha massacrato il Carabiniere con undici coltellate. L'altro, Christian Gabriel Natale Hj

Carabiniere ucciso a Roma - Vittorio Sgarbi dedica una via a Sutri a Mario Cerciello Rega : A Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri ucciso con 11 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio a Roma, sarà dedicata una via a Sutri, il piccolo comune della Tuscia di cui è sindaco Vittorio Sgarbi. La decisione è maturata alcuni giorni fa "ma solo oggi - spiega S

Carabiniere ucciso a Roma - i due americani avevano scippato una donna prima della droga e del massacro? : Poco prima e non molto lontano dal luogo in cui è stato ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, due ragazzi scippano una donna che passeggia a Campo dei Fiori. Qui ci sono due carabinieri in borghese che iniziano a inseguirli. Invano. I due riescono a dileguarsi tra la folla della movida Roma

Roma - arrivato il padre del killer del carabiniere : "Ditemi procedure per vedere mio figlio..." : Angelo Scarano Il padre del presunto killer del carabiniere ucciso a Roma è atterrato a Fiumicino: "Voglio sapere qual è la procedura per vederlo" Il padre di Finnegan Lee Elder, Ethan, è arrivato a Roma. Il genitore del presunto killer del carabiniere Mario Cerciello Rega è scosso dopo quanto accaduto. Sulla porta di casa, negli Stati Uniti, c'è una semplice richiesta per curiosi e giornalisti: "Per favore rispettate la privacy di ...

Cosa ancora non sappiamo sulla morte del carabiniere a Roma : Le ricostruzioni ufficiali lasciano ancora dubbi su Cosa sia successo, e sui giornali di oggi si fanno diverse ipotesi

Roma - carabiniere ucciso : 'Aveva dimenticato l'arma - non c'era il tempo di reagire' : Ieri si è tenuta in piazza San Lorenzo in Lucina (quartier generale dei Carabinieri), la conferenza stampa sull'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Inoltre, quando il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargano ha preso la parola ha espresso il suo disappunto e dispiacere per tutte le ombre e i misteri intorno a questa vicenda. Poi ha aggiunto che "La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la ...

Carabiniere ucciso a Roma : ecco il coltello lungo 18 cm portato dagli Usa : Carabiniere ucciso a Roma: ecco il coltello lungo 18 cm portato dagli Usa Dopo la foto del killer del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega che ha fatto tanto discutere, ecco quella dell’arma del delitto, un coltello con una lama lunga 18 centimetri. La domanda che in molti si sono posti è la seguente: come ha fatto a imbarcare una lama del genere? Infatti, quando prendiamo l’aereo, nessun oggetto tagliente (e non solo questo, ...

Carabiniere ucciso a Roma - parlano gli inquirenti : "Cerciello in servizio ma aveva dimenticato la pistola" : Lunga conferenza stampa sulle indagini per la morte di Mario Cerciello Rega: "Giusta la scelta di intervenire in borghese, basta ombre e presunti misteri". Sulla foto del ragazzo americano bendato in caserma interviene il procuratore Prestipino: "Indiziati interrogati nel...