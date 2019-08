Rockin' 1000 ha conquistato Francia e Germania | il live adesso atterra a Milano

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019)è il nome della più grande rock band del mondo, con il loro progetto tutto italiano quest’anno hanno oltrepassato i confini arrivando ad esibirsi anche ine in. Il loro spettacolo si chiama That’s, ed è un concerto della durata di due ore in cui mille musicisti si esibiscono in un repertorio di brani che hanno fatto la storia del rock.è nata come una startup in Romagna, più precisamente a Cesena nel 2015 con la prima esibizione dei mille sulle note di Learn To Fly dei Foo Fighters. Nelle prime due tappe del tour all’estero hanno raggiunto quasi 70 mila spettatori tra Parigi e Francoforte. È stata annunciata inoltre l’uscita nel 2020 di un film che racconterà la nascita di questo progetto. Il film è prodotto da Indyca e diretto da Anita Rivaroli. Un’altra grande notizia è quella della nuova data annunciata dello show That’s, ovvero ...

P67Caiola : video ufficiale di Rockin'1000 Stade de France - vco24news : “Rockin' 1000 band” a Francoforte: intervista ai due ossolani che hanno partecipato, Anthony D. John e Lorenzo Bona… - vco24news : “Rockin' 1000 band” a Francoforte: intervista ai due ossolani che hanno partecipato, Anthony D. John e Lorenzo Bona… -