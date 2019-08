Rischio incendi in Sardegna | giornata da bollino rosso nel nordest

Vasto incendio nel Nuorese - bloccata la statale 131. Evacuate le case a Rischio : Il Nuorese brucia ancora. L’incendio di Siniscola, che ha lambito la statale 131 bloccata tra Nuoro e Olbia per buona parte della notte, è in fase di contenimento ma non ancora del tutto spento L'articolo Vasto incendio nel Nuorese, bloccata la statale 131. Evacuate le case a rischio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incendi boschivi in California : quest’anno potrebbero essere ancora più distruttivi - mezzo milione di case a Rischio : Secondo l’agenzia Bloomberg, quasi mezzo milione di abitazioni in California, per un valore totale di 628 miliardi di dollari, sono ad alto rischio Incendio. In base ai dati del Forest Service statunitense i roghi quest’anno potrebbero essere più distruttivi di quelli del 2018, i peggiori nella storia dello Stato con 85 morti e oltre 12 miliardi di danni. L'articolo Incendi boschivi in California: quest’anno potrebbero essere ...

Incendi in Sardegna : domani un’altra giornata ad alto Rischio : domani, a causa delle alte temperature, sarà una nuova giornata ad alto rischio Incendi in Sardegna: la direzione generale della Protezione civile regionale ha previsto per la zona di Cagliari un codice “arancione”, che corrisponde a un’attenzione rinforzata dell’apparato antIncendi e una rapida mobilitazione dei mezzi aerei in caso di necessità. L'articolo Incendi in Sardegna: domani un’altra giornata ad alto ...

Incendi : ancora alto Rischio nel sud Sardegna : Dopo l’emergenza in Ogliastra nel fine settimana, permane l’allerta per alto rischio di Incendi in Sardegna: la Protezione civile regionale ha mantenuto il codice arancione per il Campidano di Cagliari e per la zona sud orientale dell’Isola, da Villasimius a Costa Rei. Nel resto della Sardegna il pericolo Incendi è classificato medio (codice giallo). “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se ...

Sardegna - alto Rischio di incendi domani : allerta arancione della Protezione Civile : Mezza Sardegna ad alto rischio di incendi per tutta la giornata di domani, mercoledì 10 luglio. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso con codice arancione (attenzione rinforzata) nel Sulcis, tutto il Campidano, da Oristano a Cagliari, e sulla fascia costiera della Gallura e del Nuorese. Nel resto dell’Isola il codice è giallo (pericolosità media). Dopo la bolla africana di questi ultimi giorni, con picchi di +42°C in alcune ...

Allerta Meteo Palermo - ondate di calore e Rischio incendi per i prossimi due giorni con temperature fino a +38°C : Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. In particolare, nella giornata di domani, martedì 9 luglio, per la città di Palermo è previsto un rischio di ondate di calore di livello 2 (arancione) con una temperatura massima percepita di +38°C. Per la giornata di mercoledì 10 luglio, il rischio scende al livello 1 (giallo) e la temperatura massima ...

Incendi : prevenirli costa 8 volte meno che spegnerli - 5 azioni per ridurre il Rischio : Con la stagione estiva torna il rischio Incendi. Il 2018, con un aumento del 56% delle precipitazioni rispetto all’anno precedente, ha visto una diminuzione del 90% degli Incendi rispetto al devastante 2017, durante il quale bruciarono 141mila ettari di bosco. “La prevenzione è il metodo più economico ed efficace per combattere gli Incendi e il miglior momento per intervenire è adesso“, spiega Maria Cristina D’Orlando, presidente del ...

Ondata di Caldo a Bolzano - Protezione Civile : allerta per Rischio incendi boschivi : “Il grande Caldo anomalo di questi giorni supportato da vento da sud richiede una particolare attenzione nell’uso di fiamme libere in prossimità dei nostri boschi“. Così Mario Broll, direttore della Ripartizione provinciale foreste, mette in guardia sulla correlazione fra temperature elevate e rischio incendi. La legge provinciale sulle foreste stabilisce in Alto Adige il divieto generalizzato di accendere fuochi ad una distanza ...

Incendio Catalogna - Rischio 20mila ettari/ Video Spagna - rogo più grave ultimi 20anni : Catalogna, maxi Incendio a Terragona e nella valle dell'Ebro: Video, a rischio 20mila ettari. Il più grave rogo in Spagna degli ultimi 20 anni

Emergenza rifiuti - Asl Roma 1 : Rischio incendi da autocombustione o dolosi : “In generale stiamo tranquillizzando i cittadini, in quanto al momento, anche a nostro parere, non esiste un rischio infettivo diretto. Sicuramente, però, i rifiuti inorganici possono essere incendiati o prendere facilmente fuoco e a quel punto sì che si sprigionerebbero sostanze molto tossiche per la salute dei Romani“. A tracciare un bilancio dell’Emergenza rifiuti a Roma è Alessandra Brandimarte, del Servizio igiene e sanità ...

Ondata di caldo africano : +40°C in diverse località della Sardegna - solo 5 comuni sotto i +30°C. Alto Rischio incendi : Giornata da bollino rosso in Sardegna per caldo, afa e rischio elevato di incendi. L’allerta della Protezione civile, in vigore fino alla mezzanotte di giovedì 26 giugno, trova conferma nei valori registrati in diverse località dell’isola, dove il termometro è schizzato alle stelle. Il record assoluto di caldo, segnalato dalle stazioni dell’Arpas, e’ stato raggiunto a Palmas Arborea (Oristano): qui la colonnina di ...