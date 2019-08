Riforma sostegno | notizie 2 agosto | il decreto e cosa cambia

Fonte : scuolainforma

(Di venerdì 2 agosto 2019) E’ stato approvato ildi revisione del D.lgs. 66/2017, ovvero lasul. Contiene le norme per l’inclusione scolastica degli alunni disabili. Quali novità comporta?: le novità Le novità apportate dallasul, contenute nela fondo pagina, sono: conferma supplente per la continuità didattica; richiesta delle ore dida parte del GLHO; domanda per accertamento handicap; composizione commissioni mediche: saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che presiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria e un medico specializzato nella patologia dell’alunno; profilo di funzionamento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale; nuovi gruppi per l’inclusione, come il GLIR e GIT. Adesso, l’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di ...

