Riapre la necropoli di Fossa | apertura estiva e nuove indagini archeologiche

(Di venerdì 2 agosto 2019) L'Aquila - Torna visitabile l’area archeologica delladi: le attività di scavo e l’intero sito archeologico saranno aperti in agosto alle visite del pubblico, che potrà così conoscere e scoprire dai diretti operatori l’importanza dello straordinario sito archeologico e le tecniche di ricerca sul campo. Durante la campagna di scavo archeologico, infatti, per tutto il mese di agosto dal lunedì al sabato, è offerta a tutti gratuitamente la possibilità di visita, con gli studenti di archeologia impegnati nelle attività di scavo, pronti ad accogliere i visitatori e ad illustrare le attività di ricerca in corso. L’iniziativa è resa possibile grazie all’Accordo di collaborazione scientifica e di valorizzazione del patrimonio archeologico di(AQ) appena sottoscritto tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ...

