Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2019) Ladel Var doveva essere la novità della stagione 2019-20, e invece non è ancora pronta. O meglio, sicuramente non sarà pronta per la prima di campionato, prevista per il 24 agosto, scrivee nemmeno nelle settimane successive. Il ritardo è dovuto a una serie di motivi. Innanzitutto non ci sono stati ancora i controlli di stabilità dello spazio sotto l’auditorium di Coverciano che dovrà ospitare la, appannaggio del Comune di Firenze. Poi bisogna cablare la struttura con tutti i campi di Serie A, operazione che bisogna mettere a gara. Già così si sarebbe arrivati oltre l’inizio del campionato. La Figc allora ha scelto di estendere il progetto originario. Non più soltanto la, ma anche un piccolo auditorium supplementare in cui ospitare persone e spiegare il lavoro che viene svolto all’interno della. Il nuovo progetto prevede ...

napolista : Repubblica: slitta la sala unica Var. Se ne parla (forse) a gennaio Mancano i controlli di stabilità dello spazio… - Irisamalu : RT @Santas_Official: Mi ha appena telefonato Salvini per chiedermi se suo figlio poteva fare un giretto sulla mia slitta. #motodacqua #po… - PatriziaGurian : RT @Santas_Official: Mi ha appena telefonato Salvini per chiedermi se suo figlio poteva fare un giretto sulla mia slitta. #motodacqua #po… -