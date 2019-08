Reggio | vuole entrare nella tendopoli | clandestino ferisce due agenti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Federico Garau Lo straniero, in evidente stato di alterazione, pretendeva disenza alcun dirittodi San Ferdinando. Fermato dai controlli preposti alla sicurezzastruttura, si è scagliato contro operatori eddi turno, accanendosi poi contro i poliziotti accorsi sul posto Fermato all'ingresso delladi San Ferdinando (Calabria) in quanto, un 23enne senegalese ha dato in escandescenze ed aggredito i poliziotti che tentavano di impedirgli l'accesso. Lo straniero era stato bloccato mentre tentava di accedere alla struttura grazie ai costanti controlli approntati dal Comitato ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto diCalabria Massimo Mariani. Scopo dell'organizzazione quello di garantire l'incolumità degli stranieri ospitatie dei dipendenti e volontari che operano al suo ...

chisena66 : RT @63Hurricane: IMMIGRATO DECAPITA TABACCAIA A REGGIO PERCHE’ NON VINCE AL LOTTO Billi Jay Sicat di 43anni FILIPPINO, soffriva di ludopati… - fabyo40 : RT @63Hurricane: IMMIGRATO DECAPITA TABACCAIA A REGGIO PERCHE’ NON VINCE AL LOTTO Billi Jay Sicat di 43anni FILIPPINO, soffriva di ludopati… - PataccaChannel : RT @63Hurricane: IMMIGRATO DECAPITA TABACCAIA A REGGIO PERCHE’ NON VINCE AL LOTTO Billi Jay Sicat di 43anni FILIPPINO, soffriva di ludopati… -