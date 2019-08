Rai | l' annuncio ufficiale di Antonella Clerici | Ci ho pensato a lungo | ecco

Simona Ventura - l'annuncio a sorpresa per il nuovo programma Rai - : Riccardo Palleschi La conduttrice ha rivelato che per lei è in arrivo un nuova trasmissione sportiva domenicale, si chiamerà La Domenica Ventura La prossima stagione calcistica vedrà un nuovo volto, anche se in realtà tanto nuovo non è. Simona Ventura, famosa per aver condotto per 10 lunghi anni "Quelli che il calcio", tornerà con una nuova trasmissione in casa Rai. l'annuncio è arrivato qualche ora fa tramite i social, grazie a una ...

Simona Ventura - l’annuncio (a sorpresa) del nuovo programma Rai : La prossima stagione calcistica ha appena acquisito un nuovo volto, che tanto nuovo in realtà non è. Stiamo parlando di Simona Ventura, che tra qualche mese condurrà la trasmissione sportiva della domenica, ovviamente in casa Rai. Proprio lei, che in passato ha guidato in maniera strepitosa Quelli che il calcio per 10 lunghissimi anni, torna ora a prendere in mano le redini della domenica sportiva. L’annuncio è arrivato qualche ora fa via ...

L'action-adventure A Rat's Quest - The Way Back Home arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch a partire dal 2021 - ecco il tRailer di annuncio : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore The Dreamerians ed il publisher HandyGames hanno annunciato l'arrivo della loro nuova IP, A Rat's Quest - The Way Back Home, che sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 2021.Il gioco è una storia d'amore ispirata a Romeo e Giulietta in cui i due protagonisti però, sono topi. Mat, l'eroe della storia, cercherà di trovare un modo per tornare da Nat, la sua ...