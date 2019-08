Ragazza starnutisce e cosa le esce dal naso è assurdo | mamma e figlia sconvolte

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Una, Abigail Thompson era a casa sua quando all’improvviso ha stranutito. Subito dopo ha visto a terra qualche brillava e ha chiamato laper capire disi trattasse. Le due donne hanno guardato meglio e si sono accorte che si trattava di un anellino che laaveva ricevuto in occasione del suo compleanno quando aveva compiuto otto anni. La, oggi 20enne ha ricordato perfettamente quella giornata e il dispiacere quando a fine festa si era accorta che il suo anellino a cui teneva tanto era sparito. Aveva anche pensato che era stata qualche sua amichetta a portarlo via e poi non ci aveva più pensato. L’otorino consultato dallale ha spiegato che accade che i bambini inalino oggetti piccoli e che rimangano nella cavità nasale per anni.