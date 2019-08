Ptpr | Buschini | Pisana disegna nuove tutele territori | grande lavoro

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma – “È stato unportato avanti con senso di responsabilita’ e profondo rispetto da parte delle colleghe e dei colleghi di tutti i gruppi politici che si sono confrontati in maniera seria e costruttiva pur nelle diversita’, a volte profonde”. Cosi’ il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro, al termine della lunga maratona che ha portato all’approvazione questa mattina del Pianoale paesaggistico regionale. “Il Consiglio ha dato il via libera ad uno strumento, come e’ il Piano paesaggistico, molto importante per il Lazio, cheleper i nostrie che dopo 20 anni disciplina una materia che va ‘agitata con cura’.- ha aggiunto il presidente del Consiglio- che aiutano anche l’attivita’ degli enti locali nel confronto con le ...