PSG-Neymar – Interviene Mbappè | il francese prova a convincere il brasiliano | “ho parlato

PSG - Mbappé su Neymar : “Sa cosa penso - proverò a convincerlo a restare” : “Quella di Neymar è una situazione che tutti conoscono bene. Si è allenato sempre con la stessa intensità; io vorrei convincerlo a rimanere. Sa cosa penso, parlo con lui sempre con sincerità, lo rispetto e lo ammiro. Qui ci sono grandi giocatori, che mi fanno migliorare giorno dopo giorno, come Edinson Cavani“. Queste le parole dell’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé in conferenza stampa, da Shenzhen, alla ...

Neymar-Barcellona - dalla Spagna svelato un accordo segreto : PSG infuriato : Neymar e l’accordo segreto col Barcellona: il PSG infuriato dalla decisione del calciatore brasiliano Dopo aver finalmente tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le accuse di stupro che gli hanno fatto vivere un periodo da incubo, Neymar adesso è concentrato esclusivamente sul suo futuro calcistico. Il calciatore brasiliano ha espresso al PSG il desiderio di tornare al Barcellona, ma la società francese non sembra ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Fiorentina show - la mossa del PSG per Neymar : Non è andata proprio come ci si aspettava. Il passaggio di Neymar al PSG, il più costoso finora della storia del calcio, avrebbe dovuto permettere ai francesi di fare la voce grossa in Europa. Ma tra infortuni (troppi) e screzi vari, il rapporto tra il brasiliano e i parigini si è incrinato, sino ad una rottura quasi definitiva. Alla finestra sempre il Barcellona, dove ‘O Ney’ gradirebbe tornare, mentre sembra non stare in piedi l’ipotesi ...

Neymar - torna il sorriso? Il PSG prova a trattenerlo : Leonardo in missione in Cina per ricucire i rapporti : Cadono le accuse di stupro ai danni di Neymar, il giocatore ‘torna sereno’ e il PSG prova a sfruttare il momento per ricucire i rapporti: Leonardo in missione in Cina per cecare di trattenere il brasiliano Neymar-PSG, prove di riconciliazione. Secondo ‘Le Parisien’, la società parigina vorrebbe provare a riallacciare i rapporti con il giocatore, evitando dunque di cederlo. Neymar è tornato a sorridere in pubblico, ...

PSG - Leonardo ci prova : vuole convincere Neymar a restare : Non è andata proprio come ci si aspettava. Il passaggio di Neymar al PSG, il più costoso finora della storia del calcio, avrebbe dovuto permettere ai francesi di fare la voce grossa in Europa. Ma tra infortuni (troppi) e screzi vari, il rapporto tra il brasiliano e i parigini si è incrinato, sino ad una rottura quasi definitiva. Alla finestra sempre il Barcellona, dove ‘O Ney’ gradirebbe tornare, mentre sembra non stare in ...

Cessione Neymar – Verratti non ha dubbi : “se vuole andarsene il PSG fa bene a cederlo. Con me è successo che…” : Marco Verratti commenta la possibile Cessione di Neymar dal PSG: il centrocampista italiano fa un paragone con il trasferimento che due anni fa lo stava per portare al Barcellona, poi sfumato “Se vuole andar via, il club dovrebbe cederlo”, si è espresso così Marco Verratti ai microfoni di RMC Sport, in merito alla possibile Cessione di Neymar. Il brasiliano ha espresso la volontà di lasciare Parigi per far ritorno a Barcellona, ...

PSG - sincerità Verratti su Neymar : “Se vuole andar via - il club dovrebbe cederlo” : “Se vuole andar via, il club dovrebbe cederlo. Non sono riuscito a parlare con lui, so che sta attraversando un momento difficile dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la Copa America. Sarei deluso nel vederlo andar via, ma secondo me quando un giocatore vuole andarsene il club deve acconsentire“. Chiaro e diretto, Marco Verratti, nel parlare del compagno al PSG Neymar. Infortunio Verratti, il centrocampista ...

Neymar Juventus : si sblocca l’affare - PSG apre alla cessione : Neymar Juventus: il PSG apre alla possibilità di cedere il brasiliano, ecco la situazione attuale. Novità sul caso Neymar arrivano dalla Spagna: secondo il quotidiano Deportes Cuatro, il Paris Saint-Germain si sarebbe detto disposto ad ascoltare le proposte dei club interessati. In questo momento il Barcellona è in vantaggio, essendo disposto a mettere sul piatto i cartellini […] More

Calciomercato Juventus News/ Neymar - ci sarebbe un'apertura del PSG - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 27 luglio 2019: la Juve sogna due attaccanti di estremo livello e cioè Romelu Lukaku e Neymar Jr.

Inter-PSG : Neymar salta la sfida contro i nerazzurri - il brasiliano salta l’amichevole di Macao : Neymar non sarà in campo col PSG sabato contro l’Inter: il brasiliano continua a lavorare a Shenzhen Forfait di Neymar per l’amichevole di sabato del PSG contro l’Inter: il calciatore brasiliano, che da tempo ormai ha manifestato il desiderio di tornare al Barcellona e lasciare dunque la squadra francese, rimarrà insieme a Presnel Kimpembe a Shenzhen per continuare il suo allenamento “individuale con due sessioni al ...

PSG - Neymar salta l’amichevole con l’Inter : recuperati tre giocatori : Come previsto Neymar sabato non sarà in campo sabato a Macao nel match che vedrà di fronte il Psg di Tuchel e l’Inter di Conte. L’attaccante brasiliano, così come Presnel Kimpembe, resteràad allenarsi a Shenzhen e non parteciperà alla sfida contro i nerazzurri. Regolarmente in gruppo Marco Verratti, Kylian Mbappé ed Edinson Cavani.L'articolo Psg, Neymar salta l’amichevole con l’Inter: recuperati tre giocatori sembra ...

Mercato Juventus - Neymar : il PSG non vuole cederlo ma sul piatto c'è Dybala (RUMORS) : Il Mercato della Juventus sta vivendo un'altra telenovela. E’ quella che riguarda Neymar, stella brasiliana del PSG che vorrebbe lasciare la Francia. I rapporti tra il club e il giocatore sono tesi, forse irrimediabilmente compromessi, ma al momento l’addio alla Ligue 1 non è così scontato. Il potente e ricchissimo presidente dei parigini sarebbe propenso ad andare al muro contro muro con il ragazzo sbarrando la strada ad ogni possibile ...

Neymar Juventus - altra bomba dalla Spagna : due contropartite al PSG! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” la Juventus sarebbe pronta ad inoltrare un’offerta reale e concreta per Neymar. Come evidenziato dal quotidiano spagnolo, i bianconeri sarebbero pronti ad incontrare l’entourage del brasiliano per imbastire una trattativa per il potenziale passaggio in bianconero dell’attaccante del PSG. Offerta cash più doppia contropartita tecnica: questa la […] ...

Juventus - offerta-choc per Neymar al PSG : ufficiale - caccia aperta al fenomeno brasiliano : Qualche giorno fa sembrava soltanto una suggestione. Ora, invece, pare esserci della "ciccia": la Juventus, un anno dopo Cristiano Ronaldo, è sulle tracce di Neymar. La bomba viene rilanciata da El Mundo Deportivo, secondo cui il club bianconero avrebbe offerto al Paris Saint Garmain Paulo Dybala, o