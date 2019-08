Probabile overdose | muore nipote di Bob Kennedy

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) SaoirseHill, 22ennedi Bob, è morta nella villa di famiglia a Hyannis Port, in Massachusetts, probabilmente a seguito di una. Lo riporta il New York Times, spiegando che la giovane si è sentita male ieri pomeriggio mentre si trovava nella casa dove abita la nonna Ethel, la 91enne vedova di Bob, ed è stata dichiarata morta nell’ospedale di Cape Cod dove è stata trasferita dai servizi di emergenza intervenuti. “I nostri cuori sono devastati per la perdita della nostra amata Saoirse, la sua vita era piena di speranza, promesse ed amore“, si legge in una dichiarazione della famiglia, che riporta anche la dichiarazione di Ethel: “Il mondo è un posto meno bello oggi“. La polizia ha confermato la morte di una donna nella casa deima non ha dato informazioni sulla sua identità o sulle cause della ...

