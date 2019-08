Previsioni astrologiche weekend 3-4 agosto | finanze in crescita per Capricorno

Previsioni astrologiche del 2 agosto : Luna in Leone - Gemelli spensierato : agosto ha appena preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa seconda giornata del mese? Sarà un week end positivo per il Leone, che per tutto il periodo potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna nel segno, mentre per i Gemelli potrà esserci un po' di svago e leggerezza. Nervoso il Toro. Di seguito l'oroscopo di venerdì 2 agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e ...

Previsioni astrologiche del 1 agosto : Cancro innamorato - Ariete in ripresa : Il mese di agosto è appena iniziato. Sarà un momento positivo per il Leone che, fino al week end, potrà fare affidamento sulla protezione di pianeti quali Venere, Marte, Giove e anche la Luna. Il Cancro invece torna a dare grande importanza ai sentimenti: arriveranno soluzioni, ma anche nuovi incontri. Recupero per l'Ariete. Ecco di seguito l'oroscopo completo su amore, lavoro e salute di giovedì 1 agosto 2019 per tutti i segni zodiacali, da ...

Previsioni astrologiche 1° agosto : il Novilunio apre le porte del successo al Leone : Giovedì 1° agosto 2019 troviamo la Luna, Marte, Venere ed il Sole nel segno del Leone mentre il Nodo Lunare e Mercurio transiteranno in Cancro. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano nei gradi del Toro e Giove nel segno del Sagittario. Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Ariete impaziente Ariete: impazienti. Molti pianeti nel loro Elemento potrebbero mettere una carica energetica d'eccezione nel giovedì nativo. Tale forza ...

Previsioni astrologiche 2 agosto : Bilancia sensuale - Sagittario espansivo : Venerdì 2 agosto 2019 troviamo la Luna, Marte, Venere ed il Sole nel segno del Leone mentre Mercurio ed il Nodo Lunare saranno in Cancro. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto nel Toro. Netturno rimarrà stabile in Pesci. Toro stressato Ariete: perplessi. Il comportamento dell'amato quest'oggi potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, sulle prime, rimarranno ...

Previsioni astrologiche 31 luglio : finanze 'flop' per Pesci - Gemelli passionale : Mercoledì 31 luglio 2019 la Luna, il Nodo Lunare e Mercurio stazioneranno nel segno del Cancro, mentre Venere, il Sole e Marte saranno nei gradi del Leone. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario ed Urano resteranno nel segno del Toro e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Gemelli passionale Ariete: bellicosi. I nati del segno durante la giornata odierna potrebbero essere parecchio nervosi ...

Previsioni astrologiche 30 luglio : Leone dubbioso - lavoro 'top' per il Cancro : Martedì 30 luglio 2019 la Luna, il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno sui gradi del Cancro mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Leone. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno nei gradi del Capricorno, così come Giove sarà in Sagittario ed Urano si troverà nel segno del Toro, mentre Nettuno rimarrà stabile in Pesci. lavoro 'top' per Cancro Ariete: finanze 'flop'. I nati del segno questo martedì potrebbero pagare lo scotto dello ...

Previsioni astrologiche 29 luglio : Acquario voltagabbana - Ariete passionale : Sul piano astrologico Lunedì 29 luglio 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli, mentre Venere, il Sole e Marte saranno in Leone. Nel frattempo Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro e invece Nettuno sarà nei gradi dei Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. Ariete passionale Ariete: passionali. Il Sole e il 'loro' pianeta Marte di Fuoco doneranno ai nati del ...

Previsioni astrologiche dal 29/07 al 4 agosto : Bilancia perplesso - Pesci ozioso : Nella settimana che va dal 29 luglio al 4 agosto 2019 troviamo la Luna spostarsi dai Gemelli alla Vergine mentre il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro. Venere, il Sole e Marte si troveranno nei gradi del Leone e Plutone assieme a Saturno rimarranno in Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro come Giove nel Sagittario e Nettuno nei Pesci. Gemelli 'top' in amore Ariete: litigiosi. Gli Astri contrastanti della settimana potrebbero ...

Previsioni astrologiche weekend del 27e 28/07 : Gemelli brioso - Leone passionale : Durante il fine settimana del 27 e 28 luglio 2019 troviamo la Luna nei gradi dei Gemelli mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare, Venere e Mercurio saranno sui gradi del Cancro e Nettuno sarà stabile in Pesci. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel Toro. Gemelli brioso Ariete: ombrosi. L'umore del fine settimana nativo potrebbe essere uggioso a tal punto che rinvieranno ...

Previsioni astrologiche 26 luglio : Toro passionale - Acquario perplesso : Venerdì 26 luglio 2019 la Luna ed Urano si troveranno nel segno del Toro mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Leone. Mercurio, Venere ed il Nodo Lunare saranno sui gradi del Cancro e Plutone assieme a Saturno rimarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno che permarrà nel segno dei Pesci. Toro passionale Ariete: bellicosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere i nati del segno inclini al ...

Previsioni astrologiche 25 luglio : fortuna materiale per Capricorno e Vergine : Giovedì 25 luglio 2019 troviamo la Luna ed Urano nel segno del Toro mentre Marte ed il Sole stazioneranno nel Leone. Il Nodo Lunare, Venere e Mercurio saranno nell'orbita del Cancro. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Amore 'flop' per Cancro Ariete: perplessi. Il comportamento ambiguo dell'amato potrebbe ...

Previsioni astrologiche del 24 luglio : nervoso il Toro - recupero per il Cancro : L'ultima settimana del mese ha ormai preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Il Toro potrebbe affrontare con fatica questa nuova, calda giornata estiva, mentre per il Cancro inizierà un bel momento di recupero che coinvolgerà la sfera lavorativa ma anche, e soprattutto, le questioni di cuore. Ecco di seguito l'oroscopo di mercoledì 24 luglio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con Previsioni ...

Previsioni astrologiche 23 luglio : stress per Vergine - 'colpi di fulmine' per Gemelli : Martedì 23 luglio 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole si troveranno in Leone. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano che stazionerà in Toro. Mercurio, il Nodo Lunare e Venere saranno in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. 'colpi di fulmine' per Gemelli Ariete: dittatoriali. Niente e nessuno potrà obiettare sui comportamenti dei nati del segno quest'oggi, il loro fare ...

Previsioni astrologiche 24 luglio : lavori extra per Ariete - Acquario distratto : Mercoledì 24 luglio 2019 troviamo la Luna nei gradi dell'Ariete mentre il Nodo Lunare, Venere e Mercurio stazioneranno in Cancro. Mercurio ed il Sole si troveranno in Leone con Nettuno che sarà stabile nel segno del Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. lavori extra per Ariete Ariete: lavori extra. Il trigono di fuoco in onda durante la giornata odierna metterà sul cammino dei nati del ...