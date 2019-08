Ponte Morandi | i periti | Degrado e corrosione

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Tiziana Paolocci La relazione dei tecnici incaricati dal gip: «Difetti esecutivi e scarsa manutenzione» A poco più di dieci giorni dal primo anniversario del crollo dela Genova, la città si organizza per commemorare le 43 vittime e alle 11.36 del 14 agosto le campane di tutte le chiese del capoluogo ligure suoneranno «a lutto». Il Consiglio dei ministri ha già deliberato la proroga dello stato di emergenza e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, fa sapere che le istituzioni non lasceranno sole le famiglie che hanno perso i loro cari sotto quelle macerie. Alle 10, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, celebrerà una messa nella zona in cui sorgeva il viadotto al quale parteciperanno le massime cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte. Ma sulle cause di quel ...

