Politici gratis a San Siro | oltre 5400 biglietti al Comune

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2019) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, solo nove tra consiglieri e assessori non hanno beneficiato nemmeno di un biglietto omaggio,al sindaco Beppe Sala. Stando ai numeri riportati del quotidiano sarebbero 5.403 iomaggio regalati aimilanesi per le 49 partite di Santra Inter e Milan e per i 12 concerti della stagione estiva. Il gruppo di chi ha rinunciato aiè formato dai tre eletti del Movimento cinque stelle, insieme a Carlo Monguzzi (Pd), Mariastella Gelmini (Forza Italia) e il presidente dell’aula Lamberto Bertolé (Pd). Per quanto riguarda la giunta, sono invece tre gli assessori a quota zero: Marco Granelli (Ambiente), Lorenzo Lipparini (Partecipazione) e Cristina Tajani (Lavoro). L'articoloa SanalilNapolista.

Linkiesta : Non va in Europa, non va al Governo. Per colpire Salvini basta metterlo di fronte ai suoi fallimenti politici. Tra… - napolista : Politici gratis a #SanSiro: oltre 5400 biglietti al Comune Il Corriere della Sera conta i biglietti omaggio distrib… - Blackskorpion4 : RT @Linkiesta: Non va in Europa, non va al Governo. Per colpire Salvini basta metterlo di fronte ai suoi fallimenti politici. Tra zingaracc… -