Pirelli | le mescole per Messico | USA e Brasile 2019

F1 - GP Brasile 2019 : Pirelli annuncia gli pneumatici per Interlagos - scelte le mescole più dure : La Pirelli ha ufficializzato le mescole di pneumatici che verranno utilizzate in occasione del GP del Brasile 2019 , tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 15-17 novembre sullo storico tracciato di Interlagos . Il fornitore unico del massimo campionato automobilistico ha deciso di affidarsi alle proposte più dure della gamma 2019 cioè la C1 (hard, bianca), la C2 (media, gialla) e la C3 (soft, rossa). Una scelta dunque conservativa per ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Tutte le mescole e possibili strategie : Il circus della Formula 1 è pronto per tornare in pista a Silverstone per correre il GP di Gran Bretagna 2019 ed è stata comunicata ufficialmente da Pirelli la scelta intrapresa dai vari team per quanto riguarda il weekend che sta per cominciare; il layout del tracciato inglese, grazie anche alle curve ad alta percorrenza che lo caratterizzano, è uno dei più aggressivi sugli pneumatici delle vetture e per questa ragione la casa italiana ha ...